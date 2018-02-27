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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PYD eski eşbaşkanı Salih Müslüm’ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Çekya bu kararını yeniden gözden geçirsin diliyoruz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 15:32 | Son Güncelleme

IHAAW152529-SIY/27-02-2018 - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PYD eski eşbaşkanı Salih Müslüm’ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Çekya bu kararını yeniden gözden geçirsin diliyoruz" dedi. 27.02.2018 15:25:29 TSI NNNN

IHAAW152529-SIY/27-02-2018

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, PYD eski eşbaşkanı Salih Müslüm’ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Çekya bu kararını yeniden gözden geçirsin diliyoruz" dedi.

27.02.2018 15:25:29 TSI
NNNN

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