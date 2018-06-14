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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "(Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı) Acımız büyük. Bugün Türkiye'de yaşananları herkesin görüp iyi idrak etmesi gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 23:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: "(Suruç'ta AK Partililere yönelik saldırı) Acımız büyük. Bugün Türkiye'de yaşananları herkesin görüp iyi idrak etmesi gerekiyor"


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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

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