Başbakan Yardımcısı Işık:

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "24 Haziran Türkiye için yeni bir milat olacaktır. 16 Nisan 2017 referandumu Türkiye için yeni bir sisteme geçişin tarihidir. Bunun fiiliyata geçişi 24 Haziran 2018 olacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapılan değişiklikler ile istikrar mecliste değil sandıkta sağlanacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4’üncüsü düzenlenen AK Parti Kocaeli Teşkilat Akademisi Programı’na katıldı. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezin’de düzenlenen programda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve çok sayıda partili de hazır bulundu.

"Erken seçim kararı çok hızlı bir karar oldu"

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Erken seçim kararı çok hızlı bir karar oldu. Erken seçim değil çok erken seçim oldu. Bu seçimin neden bu kadar erkene alındığı hakkında birkaç bir şey söylemekte fayda var. Türkiye’de bölgemiz de dünya da çok önemli gelişmelerin arifesinde. Özellikle ABD başkanlık seçimlerinden sonra bölgemizde dengeler yeniden oluşturuluyor. Amerikan Başkanı Trump’ın son iki ayda kendi yönetimindeki yaptığı değişiklikler aslında dünyaya yönelik stratejilerde değişiklik yapacağı ve ABD’nin bugüne kadar ortaya koyduğu stratejisinin dışında bir strateji ortaya koyacağını gösteriyor. Bunun en önemli göstergesi ABD ve Çin arasında adı konmamış bir ticaret savaşının başlatılmasıdır. ABD, Çin’e karşı ilk başta 60 milyar dolarlık bir vergi getirdi, hemen arkasında 100 milyar dolarlık ilave vergi için de talimat verdi. Bu aslında küresel ticaret savaşının resmen başladığının bir göstergesi" dedi.