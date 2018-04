Başbakan Yardımcısı Işık:

"Suriye’deki her bir gelişme Türkiye’yi doğrudan ilgilendirmektedir"

"Bölgemizde ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan’ı ziyaretinden sonra bölgede bazı şeylerin değişeceğine yönelik bazı sinyaller gelmeye başladı" diyen Işık, "Bunun ilk sinyali Katar’a yönelik oluşturulmak istenen blok ve hamleydi. Daha sonra özellikle Suriye bağlamında, Irak’ın yeniden yapılandırılması bağlamında, bölgede İsrail’in güvenliğini temin etmek için İran’ın izolasyonu bağlamında peş peşe adımlar atılacağının sinyalleri her gün gelmeye başladı. Bu doğrudan Türkiye’nin ulusal güvenliğini ve milli çıkarlarını etkileyen durumdur. Suriye’deki her bir gelişme Türkiye’yi doğrudan ilgilendirmektedir. Körfez’de oluşturulmak istenen yeni blok Türkiye’nin bölgeyle olan ilişkilerini doğrudan etkileyecektir. Özellikle bölgede İran’ın izolasyonu, İsrail’in güvenliği, Filistin konusundaki o çözümsüzlük Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Bu kadar belirsizliğin olduğu bir yerde Türkiye’nin en yakın 20 Mart 2019 seçimleri vardı. Bu sürece kadar bir taraftan seçim konuşmak bir taraftan da bölgede bu kar problemler ile mücadele etmenin Türkiye’nin menfaatleri açısından daha zor olacağı değerlendirildi. Bahçeli de seçim çağrısı yapınca madem bu konu gündeme geldi. Bu konuyu gündemden düşürmek mümkün değil. Çünkü ittifak yaptığımız bir partinin genel başkanı bu çağrıyı yaptı. Ok yaydan çıktı, bir an önce seçimi yapalım ve Türkiye’ni gündeminden seçimi kaldıralım" ifadelerini kullandı.