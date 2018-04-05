Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele veriyor. 35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor. Dağda elinde silahla gezen terörist var olduğu sürece bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Ankara’dan uçakla Van’a gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, helikopterle Bitlis İl Jandarma Komutanlığına geldi. Burada Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu tarafından karşılanan Işık, Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ustaoğlu’nu makamında ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Işık, burada yaptığı açıklamada, Bitlis’in tartışmasız bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu söyledi. Işık, bu topraklarda birlikte yaşadıkları bin yıl içinde Bitlis’in her zaman iyiliğin, güzelliğin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin merkezi olduğunu vurguladı. Başbakan yardımcısı olarak kenti ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, bölgenin 35 yıldan bu yana devam eden terörden çok etkilendiğini aktardı.

"Dağda elinde silahla gezen terörist var olduğu sürece bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, terör olmasa bugün Bitlis, Bingöl, Van gibi illerin batıdaki herhangi bir ilden gelir düzeyi olarak farklı olmayacağının altını çizerek, "Özellikle son dönemde terörle yapılan son derece büyük ve yoğun mücadele ile terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi. Terör örgütünün eylem yapma kabiliyeti büyük oranda ortadan kaldırıldı. Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele veriyor. 35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor. Dağda elinde silahla gezen terörist var olduğu sürece bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan dolayı güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu mücadele terör örgütü tamamen bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar devam edecek" dedi.

Terörle mücadeleyi sadece güvenlik boyutundan ibaret görmediklerini ifade eden Başbakan Yardımcısı Işık, terörle mücadelenin tüm boyutlarıyla yürütüldüğü bir dönemi yaşadıklarını ve kendisinin güvenlik boyutu dışındaki diğer boyutların da koordinasyonundan sorumlu olduğunu anımsattı.