Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin’de ve diğer bölgelerde PYD’yi de adım atamaz hale getireceğiz”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Nasıl Türkiye içerisinde PKK’yı adım atamaz hale getirdiysek, Afrin’de ve diğer bölgelerde de PYD’yi de adım atamaz hale getireceğiz” dedi.
Kocaeli’de bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kandıra İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve çok sayıda partilinin bulunduğu ziyarette konuşan Işık, “Bölgenin un ufak edilip parçalanmasına katkı veriyorlar. Birilerinin güvenliğinin sağlanması için maalesef birilerinin huzurunun bozulması gerekiyor. Bu bizim kabul edeceğimiz bir anlayış değil. Onun için bölgede birinci Körfez Savaşı ile başlayan bir altüst olma süreci yaşanıyor. Bu sürecin Türkiye’ye etkisinin en az olması için hükumet olarak çalışıyoruz. Irak’tan sonra da Suriye’nin parçalanması, önce DEAŞ’ın, şimdi de PYD’nin hakimiyet oluşturma çalışması Türkiye’nin hem milli güvenliği açısından son derece önemli bir tehdittir. PYD bir terör örgütüdür, PKK ne ise PYD odur. Bu terörist yapının Suriye’de veya başka bir bölgede alan hakimiyeti oluşturması Türkiye’nin milli çıkarlarına doğrudan tehdittir. Bu tehdidin bertaraf edilmesi de Türkiye’nin en doğal hakkıdır. PKK ile organik bağını bildikleri halde PYD’yi terör örgütleri listesine almamak gaflettir” dedi.
“Bu mücadeleden geri durursak, yarın daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırız”
Suriye’de terör örgütlerinin alan oluşturmasını Türkiye’nin görmemezlikten gelerek sessiz kalamayacağını ifade eden Işık, "Öncelikle Fırat Kalkanı Harekatı ile Akdeniz’e ulaşma hülyalarına büyük bir darbe vurduk. Şimdi aynı operasyon Afrin’de de yapılıyor. Kahraman Mehmetçiğimiz canı pahasına böyle bir oluşuma müsaade etmeyeceğini bütün dünyaya gösteriyor. Dün 8 tane şehidimiz vardı. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bu mücadele mutlaka ama mutlaka yapılması gereken bir mücadele. Eğer bugün bu mücadeleden geri durursak, yarın daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırız” diye konuştu.
“Afrin’de ve diğer bölgelerde de PYD’yi de adım atamaz hale getireceğiz”
Teröristleri Afrin’den ve bölgeden temizleyene kadar mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Işık, "Hiçbir terör örgütünün bölgede yapılanmasına Türkiye müsaade edemez. Nasıl DEAŞ ile mücadele ettiysek, PYD/YPG ile de mücadele edeceğiz. Nasıl Türkiye içerisinde PKK’yı adım atamaz hale getirdiysek, Afrin’de ve diğer bölgelerde de PYD’yi de adım atamaz hale getireceğiz. Bu Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir. Hiç kimse Türkiye bu işi niye yapıyor deme hakkına sahip değildir. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Türkiye kendi güvenliğini başkasının himmetine emanet edemez. Onun için yapmamız gerekeni yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız” şeklinde konuştu.
“Hiç kimse Türkiye’nin haklı mücadelesini saptıramaz”
Suriye’de yapılan operasyon sonucunda birilerinin hesaplarını bozduklarını söyleyen Işık, “Neymiş efendim, bu operasyon Kürtlere karşı yapılıyormuş. Hayır Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse Türkiye’nin haklı mücadelesini saptıramaz. Hiç kimse Türkiye’nin terör örgütüne karşı verdiği mücadeleyi Kürtlere karşı veriliyormuş gibi gösteremez. Biz mücadeleyi terör örgütlerine karşı veriyoruz. Türk askeri kesinlikle tek bir sivilin zarar görmemesi için elinden gelen her şeyi yapar” ifadelerini kullandı.
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