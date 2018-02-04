HABER

Başbakan Yardımcısı Işık: “Afrin’de ve diğer bölgelerde PYD’yi de adım atamaz hale getireceğiz”

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 17:15 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Nasıl Türkiye içerisinde PKK’yı adım atamaz hale getirdiysek, Afrin’de ve diğer bölgelerde de PYD’yi de adım atamaz hale getireceğiz” dedi.Kocaeli’de bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kandıra İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Nasıl Türkiye içerisinde PKK’yı adım atamaz hale getirdiysek, Afrin’de ve diğer bölgelerde de PYD’yi de adım atamaz hale getireceğiz” dedi.
Kocaeli’de bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kandıra İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve çok sayıda partilinin bulunduğu ziyarette konuşan Işık, “Bölgenin un ufak edilip parçalanmasına katkı veriyorlar. Birilerinin güvenliğinin sağlanması için maalesef birilerinin huzurunun bozulması gerekiyor. Bu bizim kabul edeceğimiz bir anlayış değil. Onun için bölgede birinci Körfez Savaşı ile başlayan bir altüst olma süreci yaşanıyor. Bu sürecin Türkiye’ye etkisinin en az olması için hükumet olarak çalışıyoruz. Irak’tan sonra da Suriye’nin parçalanması, önce DEAŞ’ın, şimdi de PYD’nin hakimiyet oluşturma çalışması Türkiye’nin hem milli güvenliği açısından son derece önemli bir tehdittir. PYD bir terör örgütüdür, PKK ne ise PYD odur. Bu terörist yapının Suriye’de veya başka bir bölgede alan hakimiyeti oluşturması Türkiye’nin milli çıkarlarına doğrudan tehdittir. Bu tehdidin bertaraf edilmesi de Türkiye’nin en doğal hakkıdır. PKK ile organik bağını bildikleri halde PYD’yi terör örgütleri listesine almamak gaflettir” dedi.

“Bu mücadeleden geri durursak, yarın daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırız”
Suriye’de terör örgütlerinin alan oluşturmasını Türkiye’nin görmemezlikten gelerek sessiz kalamayacağını ifade eden Işık, "Öncelikle Fırat Kalkanı Harekatı ile Akdeniz’e ulaşma hülyalarına büyük bir darbe vurduk. Şimdi aynı operasyon Afrin’de de yapılıyor. Kahraman Mehmetçiğimiz canı pahasına böyle bir oluşuma müsaade etmeyeceğini bütün dünyaya gösteriyor. Dün 8 tane şehidimiz vardı. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bu mücadele mutlaka ama mutlaka yapılması gereken bir mücadele. Eğer bugün bu mücadeleden geri durursak, yarın daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırız” diye konuştu.

“Afrin’de ve diğer bölgelerde de PYD’yi de adım atamaz hale getireceğiz”
Teröristleri Afrin’den ve bölgeden temizleyene kadar mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Işık, "Hiçbir terör örgütünün bölgede yapılanmasına Türkiye müsaade edemez. Nasıl DEAŞ ile mücadele ettiysek, PYD/YPG ile de mücadele edeceğiz. Nasıl Türkiye içerisinde PKK’yı adım atamaz hale getirdiysek, Afrin’de ve diğer bölgelerde de PYD’yi de adım atamaz hale getireceğiz. Bu Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir. Hiç kimse Türkiye bu işi niye yapıyor deme hakkına sahip değildir. Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Türkiye kendi güvenliğini başkasının himmetine emanet edemez. Onun için yapmamız gerekeni yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız” şeklinde konuştu.

“Hiç kimse Türkiye’nin haklı mücadelesini saptıramaz”
Suriye’de yapılan operasyon sonucunda birilerinin hesaplarını bozduklarını söyleyen Işık, “Neymiş efendim, bu operasyon Kürtlere karşı yapılıyormuş. Hayır Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Hiç kimse Türkiye’nin haklı mücadelesini saptıramaz. Hiç kimse Türkiye’nin terör örgütüne karşı verdiği mücadeleyi Kürtlere karşı veriliyormuş gibi gösteremez. Biz mücadeleyi terör örgütlerine karşı veriyoruz. Türk askeri kesinlikle tek bir sivilin zarar görmemesi için elinden gelen her şeyi yapar” ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

İlginizi Çekebilir

CHP Genel Başkanı'nı seçti! Oylar sayıldı...

CHP Genel Başkanı'nı seçti! Oylar sayıldı...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ravza Kavakçı Kan;

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ravza Kavakçı Kan;

CHP kurultayında zehirlenme

CHP kurultayında zehirlenme

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

AK Parti Niğde Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AK Parti Niğde Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Az öncesi itibariyle 935 teröristi etkisiz hale getirdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Az öncesi itibariyle 935 teröristi etkisiz hale getirdik”

Erdoğan'dan Afrin'deki tank saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Elimizde bazı bilgiler var

Erdoğan'dan Afrin'deki tank saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Elimizde bazı bilgiler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.