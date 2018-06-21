Başbakan Yardımcısı Işık, AK Parti'ye katılan gençlere rozetlerini taktı

Işık, son dönemde kimin ne yaptığını hep birlikte gördüklerini vurgulayarak, "Pek çok insanın iyi niyetle çıktığı yolda nelerin yaşandığını değerli arkadaşlarımız yakinen müşahede ettiler. 'Biz bu yolu sizinle yürümek istemiyoruz' dediler. Bundan sonrası 'Şunu aldılar, bunu verdiler' gibi yakıştırmalar maalesef bu insanların da aslında biraz zihin dünyasının bir yansıması. Gençler siyasette hesap yapmazlar ama siyaseti hesap üzerine kuranlar da gençleri anlayamazlar." ifadelerini kullandı.

Gençlerin bulundukları ortamda gördükleri yanlışa 'hayır' demeleri kadar doğal bir şeyin olamayacağını dile getiren Işık, kendi yanlışlarını görmeyenlerin gençlerin isyanına kulp bulmaya çalışmasının acizlik olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Işık, burada AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy'la birlikte İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen eski İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Avni Saka ve beraberindeki gençlere rozetlerini taktı.

AK Parti'ye katılan gençlere, haklarında çıkan yakışıksız ifadelerin kendilerini daha fazla teşvik etmesi telkininde bulunan Işık, daha aşkla ve heyecanla hem 24 Haziran'a hem de daha sonrasına hazırlanmalarını istedi.

Işık, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy da AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan süreçte Körfez ilçesinde AK Parti'ye 80 gencin katıldığını belirterek, "Genç kardeşlerimiz iyi niyetle hizmet etme düşüncesiyle gitmişler ama orada aradıklarını bulamamışlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetlerinden ve ona bu kadar saldırılmasına anlam veremedikleri için böyle bir tercihte bulunmuşlar. Biz de onlara partimizi açtık, onları aramızda görmekten mutlu olduk." diye konuştu.

