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Başbakan Yardımcısı Işık: “AP’nin vermiş olduğu karar Türkiye için yok hükmündedir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 20:04 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Avrupa Parlementosu’nun Afrin kararıyla ilgili, “Avrupa Parlementosu’nun dün vermiş olduğu kararı Türkiye’nin kesinlikle kabullenmesi mümkün değildir.

Başbakan Yardımcısı Işık: “AP’nin vermiş olduğu karar Türkiye için yok hükmündedir”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Avrupa Parlementosu’nun Afrin kararıyla ilgili, “Avrupa Parlementosu’nun dün vermiş olduğu kararı Türkiye’nin kesinlikle kabullenmesi mümkün değildir. Bizim için yok hükmündedir” dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 25 Şubat’ta gerçekleştirilen AK Parti Kocaeli 6. Olağan Kongresi’nde tekrardan AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevine seçilen Şemsettin Ceyhan ve yönetimine ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve AK Parti Kocaeli İl yönetimi yer aldı. Ziyarette Ceyhan ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 2019 seçimlerine AK Parti’nin güçlü ve motive olmuş bir şekilde hazırlanacağını söyledi.

“PYD’nin terör örgütü olması için illa birkaç Avrupalı’nın ölmesi mi gerekiyor”
Ziyarette Türkiye ve dünya gündemini de değerlendiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Türkiye’ye yönelik milli bir tehdide karşı Türkiye’nin harekete geçmesini birileri kabullenmeyecek. İstediğiniz kadar kabullenmeyin. Dün işte Avrupa Parlementosu’nun kararı aslında Avrupa Birliği’nin gündemi iyi okuyamadığının ve bölgenin nereye doğru gittiğini iyi analiz edememesinin bir göstergesidir. Düşünün ki bir ülkenin sınırlarında o ülkeye karşı bir terör tehdidi var ve Türkiye bu kararın kaldırılması için harekete geçiyor. Avrupa, ‘Bu hareketi durdur’ diyor. Neden durdurayım? PYD’nin terör örgütü olması için illa Avrupa’da eylem yapması mı gerekiyor, illa birkaç Avrupalı’nın ölmesi mi gerekiyor sizin PYD’yi terör örgütü saymanız için. Bu kendi kafanızı kuma gömmekten başka bir şey ifade etmez. Eğer bugün benim istihbarat örgütüm var’ diyen bir ülke var ise PYD’nin PKK’nın Suriye kolu olduğunu bilmemesi mümkün değil” dedi.

“AP’nin kararı bizim için yok hükmündedir”
“Nitekim 2 ay kadar önde ABD istihbarat örgütü CIA, Amerikan Kongresi’ne gönderdiği raporda PYD’nin PKK’nın Suriye’deki milis gücü olduğunu resmen ifade etti” diyen Işık, “Biz o güne kadar hep söylüyorduk. Bunları biz söylediğimiz zaman ya kulak ardı ediyorlardı ya da kulaklarının üzerine yatıyorlardı. Şimdi net olarak kendi istihbarat örgütleri ortaya koydu. Şimdi aynı noktada Avrupa’daki ülkelerin istihbarat örgütleri PYD’nin PKK’nın Suriye kolu olduğunu söylemiyor mu? Söylüyor ama işlerine gelmiyor. Bu terör örgütleri öyle yapılardır ki bugün size şirin görünmek için arklı bir tavır sergilerken yarın tehdidi size savurabilir. Onların terör örgütü sayılması için direk tehdidi direk size mi çevirmesi gerekir? Avrupa’ya gelişmeleri okumakta zorlanıyor ki şu anda Avrupa’nın ciddi temel sıkıntısı dünyayı okumada zorlanmasıdır. Ve karar vermede ciddi şekilde zorlanıyorlar. Bunun da bölge ve dünya barışı açısından olumsuz etkileri oldu. Dün, bu açıdan verdikleri kararı Türkiye’nin kesinlikle kabullenmesi mümkün değildir. Bizim için yok hükmündedir. Ama üzücü olan bir tarafta terörle mücadele ediyoruz diye her konuşmanızda vurgu yapacaksınız; bir diğer yandan da Türkiye’nin en meşru terör örgütü ile mücadelesini bırakın desteklemeyi, köstek olacak açıklamalar yapacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ama onlar isteseler de istemese de kendine ve bölgenin istikrarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak durumundadır. Şu anda da bunu yapıyoruz” diye konuştu.
Toplantı, daha sonra basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.

Başbakan Yardımcısı Işık: “AP’nin vermiş olduğu karar Türkiye için yok hükmündedir”

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