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Başbakan Yardımcısı Işık Bingöl’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Tüm gücüyle teröre karşı duran Bingöl’ümüzde güzel işlerin yapılması bizleri de mutlu ediyor” dedi.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Bingöl İl Başkanlığını ziyaret edip Bingöl Belediyesi Kadın Emek Çarşına geçerek Belediye Başkanı Yücel Barakazi’den bilgi aldı.Daha sonra Bingöl Belediyesi’ne giden Işık’a Başkan Barakazi brifing vererek istişareye dayalı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Tüm gücüyle teröre karşı duran Bingöl’ümüzde güzel işlerin yapılması bizleri de mutlu ediyor” dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Bingöl İl Başkanlığını ziyaret edip Bingöl Belediyesi Kadın Emek Çarşına geçerek Belediye Başkanı Yücel Barakazi’den bilgi aldı.
Daha sonra Bingöl Belediyesi’ne giden Işık’a Başkan Barakazi brifing vererek istişareye dayalı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Tamamlanan projeler hakkında detaylı bilgi veren Barakazi, Belediye hizmet binası, Kent Meydanı, Kültürhanı Projesi, Kültür Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi, Çapakçur Vadisi Projesi, Güneş Enerjisi Sistemleri Projesi, DSİ Parkı’nın devralınması, Çöpten Enerji Üretimi Projesi, Semt Kütüphanesi, Kentpark Projesi, Kapalı Spor Salonu, Katlı Otopark, Camii, Engelsiz Bina gibi önemli projeleri anlattı.
Bingöl Belediye Başkanı ve ekibinin güzel işler yaptığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Işık, "Allah kendilerinden razı olsun. Tüm gücüyle teröre karşı duran Bingöl’ümüzde güzel işlerin yapılması bizleri de mutlu ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Milletvekilimiz Enver Fehmioğlu, Kalkınma Bakan Yardımcımız Yusuf Coşkun Bingöl için ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyuyor. Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Bingöl için üretilen bütün projelere destek vermek ve yeni projeleri hayata geçirmek için elinden gelenin fazlasını yapıyor. AK Parti hükümeti olarak Bingöl’e yaptığımız yatırımları devam ettireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

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