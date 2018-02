Başbakan Yardımcısı Işık: DEAŞ bitti, hala terör örgütlerini beslemeye niye devam ediyorsunuz

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Suriye'de DEAŞ'ın kalmadığını belirterek, "DEAŞ bitti siz hala terör örgütlerini orada beslemeye niye devam ediyorsunuz? Bu ilişkiyi neden bırakmıyorsunuz, halen niye silah vermeye devam ediyorsunuz?" dedi. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın gelecek hafta yapılacak olan olağan kongresi öncesi toplantı düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık yaptığı konuşmada, "Bir oyun da şimdi Suriye'de oynuyorlar, hani DEAŞ bitince bu iş bitecekti? İşte DEAŞ kalmadı. Peki DEAŞ bitti de siz hala terör örgütlerini orada beslemeye niye devam ediyorsunuz? Amerikan savunma bakanlarının ikisi de, savunma bakanlığım döneminde bizzat bana, 'Bizim PYD/YPG ile birlikteliğimiz konjonktüreldir. DEAŞ bitince bizim de ilişkimiz bitecek' demişlerdi. 'Münbiç'den çıkacağız' demişlerdi. DEAŞ kalmadı ortada. Bu ilişkiyi neden bırakmıyorsunuz? Halen niye silah vermeye devam ediyorsunuz? Halen Münbiç'ten PYD/YPG'yi niye çıkarmıyorsunuz? Siz verdiğiniz sözü tutmazsanız, bütün Türkiye halkında, bütün bölge halkında size karşı güvensizliğin artması normal değil mi? Size bu insanlar nasıl güvensin? Söz vereceksin devamlı, defalarca aynı sözü vereceksin ama her defasında verdiğin sözü sanki hiç verilmemiş gibi kulağının üzerine yatacaksın" dedi. 'HEPSİ SINAV VERİYOR' PYD/YPG terör örgütünün ABD tarafından desteklendiğine dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Işık, "Şimdi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, özellikle NATO müttefiklerimizin hepsi sınavdadır. YPG/PYD'nin PKK ile organik ilişkisi bu kadar ayan beyan ortadayken YPG/PYD'nin terör örgütü listesine alınması aslında bir turnusol kağıdı işlevindedir. O zaman göreceğiz. YPG eğer terör örgütü listesine alınmazsa, o zaman bizim kendi müttefiklerimizin samimiyetinden şüphe etme hakkımız var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri, bu YPG/PYD'yi bölgede maalesef bir güç haline getirmeseydi, bugün Afrin harekatına, Zeytin Dalı Operasyonu'na gerek kalır mıydı? DEAŞ terör örgütü olarak gelip bölgede hızla yayılmasaydı, Fırat Kalkanı Harekatı'na gerek kalır mıydı? Ama Türkiye Cumhuriyeti, kendi milli güvenliğine yönelik her tehdidi bertaraf etmek hakkına sahiptir. Böyle bir yükümlülüğü de vardır" diye konuştu. Işık, Türkiye'yi bölmek isteyenlere prim verilmemesini isteyerek, sözlerine şöyle devam etti: "İşte şu anda Zeytin Dalı Operasyonu'nun en temel amacı, Türkiye'nin milli güvenliğine doğrudan kast eden, aynı zamanda da bölgenin istikrarına doğrudan tehdit oluşturan YPG/PYD terör örgütünün bertaraf edilmesi, bölgeden derhal uzaklaştırılmasıdır. Birileri, 'Bu Kürtlere karşı yapılan bir harekettir' diyor. Asla. Bu bölgede, Türkiye Cumhuriyeti hem Türklerin, hem Kürtlerin hem de ülkemizde yaşayan her bir insanımızın devletidir. Kaldı ki, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin başı ağrısa soluğu Türkiye'de alıyorlar. Irak'taki Kürt kardeşlerimizin başı ağrıdığında soluğu Türkiye'de alıyorlar. Bölgede ne kadar başı ağrıyan mazlum insan varsa, sığınacağı adres Türkiye'dir. İşte 3,5 milyona yakın Suriyeli ve Iraklıyı, ülkesinde hiçbir karşılık beklemeden misafir eden ülkenin adı, Türkiye. Başka bir ülke var mı? Avrupa ülkelerine bakın, 10 bin, 20 bin mülteci gittiğinde ülkelerin siyasi dengeleri bozuluyor. Anında ırkçı partiler tavan yapıyor. Bu ülkenin ve bu milletin asaletine bundan daha güzel bir örnek olur mu?"