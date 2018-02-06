Başbakan Yardımcısı Işık Hakkari’de

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.

Helikopterle Hakkari’deki Fatih Kışlasına gelen Fikri Işık, yoğun güvenlik önlemleri altında valiliğe geçti. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri tarafından karşılanan Işık, polis merasim mangasını selamladıktan sonra valilik şeref defterini imzalayarak makama geçti.