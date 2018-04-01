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Başbakan Yardımcısı Işık: “Hür ve bağımsız olacaksak kritik teknolojileri kendimizin gerçekleştirmesi dışında bir alternatifimiz yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 10:19 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Eğer bu bölgede hür ve bağımsız olacaksak kritik teknolojileri kendimizin gerçekleştirmesi dışında bir alternatifimiz yok.

Başbakan Yardımcısı Işık: “Hür ve bağımsız olacaksak kritik teknolojileri kendimizin gerçekleştirmesi dışında bir alternatifimiz yok”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Eğer bu bölgede hür ve bağımsız olacaksak kritik teknolojileri kendimizin gerçekleştirmesi dışında bir alternatifimiz yok. Çok çalışmak Allahın bize verdiği aklı iyi kullanmak zorundayız” dedi.
Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı 3. Mütevelli Heyeti Toplantısı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımı ile Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirildi. GTÜ Kampüsünde yapılan toplantıya Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, OSB Başkanları ve sanayicilerden oluşan Vakıf Mütevelli Heyeti, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Rektörlük makamında yapılan vakıf yönetim kurulunun ardından, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakıf Mütevelli Heyeti, toplantı öncesi GTÜ Zeytin Dalı Fidanlığına gitti. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonunda şehit olan güvenlik güçlerinin her birinin anısına bir zeytin ağacının dikimi gerçekleştirdi.
“Eğer bu bölgede hür ve bağımsız olacaksak kritik teknolojileri kendimizin gerçekleştirmesi dışında bir alternatifimiz yok”
“GTÜ’nün Teknoloji Bölgesi olma kararı çok önemli bir karardır” diyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Tüm Kocaeli’ne hayırlı olsun. Sanayinin kalbi olan kentimiz teknolojinin de kalbi konumuna geldi. Üniversitemizin bilimsel çalışmaları bizim için son derece önemli. Son dönemde yaşanan olaylar aslında Türkiye’nin her ne pahasına olursa olsun kendi ayakları üzerinde durmasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Eğer bu bölgede hür ve bağımsız olacaksak kritik teknolojileri kendimizin gerçekleştirmesi dışında bir alternatifimiz yok. Çok çalışmak Allah’ın bize verdiği aklı iyi kullanmak zorundayız. Bu aklın değere dönüştürüldüğü en önemli platform üniversite ve üniversite sanayi işbirliğidir. İşte bu açıdan Gebze Teknik Üniversitesi bölgemiz için çok ama çok önemli bir şanstır" dedi.
“Üniversite sanayi işbirliğini daha da yoğunlaştırmamız gerekiyor”
Üniversitemiz şehrimiz ve sanayicimizle birlikte bütünleştiğini söyleyen Işık, “Birbirimizle ciddi derecede iletişime geçtik. Bunun sonuçlarını da rektör hocamızın anlattığı başarılı çalışmalarla gördük. Bu noktada özellikle üniversite sanayi işbirliğini daha da yoğunlaştırmamız gerekiyor. Artık sanayicilerimizin yaşadığı sorunları noktasal olarak çözme ihtiyacımız var. Hocalarımızın sanayicilerimizi daha fazla ziyaret etmesini, sanayicilerimizin de üniversitemize daha fazla gelmesini sağlamak durumundayız. Bu konuda bence gayretlerimizi sürdürmeliyiz, başarılar bizi hiçbir zaman yetinmek gibi bir hastalığa kaptırmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Işık: “Hür ve bağımsız olacaksak kritik teknolojileri kendimizin gerçekleştirmesi dışında bir alternatifimiz yok”

Başbakan Yardımcısı Işık: “Hür ve bağımsız olacaksak kritik teknolojileri kendimizin gerçekleştirmesi dışında bir alternatifimiz yok”

Başbakan Yardımcısı Işık: “Hür ve bağımsız olacaksak kritik teknolojileri kendimizin gerçekleştirmesi dışında bir alternatifimiz yok”

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