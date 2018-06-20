Başbakan Yardımcısı Işık, iş kadınlarıyla buluştu

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, muhalefetin, fabrika yatırımları yapılmadığı yönündeki eleştirisiyle ilgili, "Devletin fabrika yapma anlayışı Sovyetler'le beraber çöktü. Artık Çin bile Rusya bile devlet olarak kendi fabrika yapmıyor. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar." dedi.
AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından İzmit'te bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında iş kadınlarıyla bir araya gelen Işık, bir ülkenin kadınları güçlüyse güçlü olabileceğini, kadının zayıf olup da ülkenin güçlü olduğu bir örneğin bulunmadığını söyledi.
"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye" anlayışının, AK Parti'nin politikalarının temelini oluşturduğunu dile getiren Işık, hiçbir şekilde kadının dışlanmasına, ezilmesine, ötelenmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.
Işık, kadınlarla ilgili bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaları daha da iyi noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını aktararak, "İlk öğretmen annedir. Kadın ne kadar güçlü olursa ilk eğitim o kadar kuvvetli olur. Bunu çok iyi bildiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi önderliğinde 'Hiçbir kadınımız okuma yazma bilmeden yaşamasın' hedefiyle okuma yazma seferberliği başlattık. Hiçbir kızımız okulsuz kalmasın diye Haydi Kızlar Okula Kampanyası başlattık." diye konuştu.
Kendileri için en önemli önceliğin eğitimli ve donanımlı kadın olduğunu vurgulayan Işık, kadınların eğitimine her alanda önem verdiklerini ve bunu hükümet politikası olarak her alanda hayata geçirdiklerinin altını çizdi.
Başbakan Yardımcısı Işık, kadın girişimciliğini hükümet olarak çok önemsediklerine dikkati çekerek, "Eğer toplumun yarısı kadınsa girişimcilerimizin de yarısının kadın olması önemlidir. Zira kadınlar işini daha ciddi yapıyor, kadınlar verdiği sözü erkeklerden daha fazla yerine getirmenin gayreti içerisinde oluyor." ifadelerini kullandı.
- "İnce'nin adını 'Kim Muharrem' koyalım"
Girişimcisi olmayan bir ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığına işaret eden Işık, şöyle konuştu:
"Şimdi Muharrem İnce çıkıyor televizyona, 'Fabrikaları biz yaptık, siz sattınız. Hangi fabrikayı siz yaptınız?' Bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. Devletin fabrika yapma anlayışı Sovyetler'le beraber çöktü. Artık Çin bile Rusya bile devlet olarak kendi fabrika yapmıyor. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar. Var ya bir tane Kim. Bizim Muharrem İnce'nin adını 'Kim Muharrem' koyalım. Niye? 'Efendim biz fabrika yapacağız.' Siz müteşebbisin önünü açacaksınız, siz müteşebbise destek vereceksiniz, imkan vereceksiniz. Fabrikayı müteşebbis yapacak."
"Diyorlar ki 'Biz yaptık siz sattınız.' Bunlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dahi anlayamamış adamlar. 1920'lerde Cumhuriyetimiz yeni kurulmuşken daha ilk yıllarında Türkiye'de özel teşebbüs gelişmediği için fabrikaları devlet kurdu. Doğru, o zaman için çok doğruydu çünkü fabrikayı yapacak özel sektör yoktu." diyen Işık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, 'Biz devlet olarak bu fabrikaları yapıyoruz ama yarın özel sektör gelişince bu fabrikaları onlar çalıştıracak, onlar yeni fabrikalar kuracak. Bunlar sene olmuş 2018 hala fabrika yapmaktan bahsediyorlar. Biz Kocaeli'de devlet olarak, AK Parti döneminde fabrika yapmadık ama Kocaeli'de yüzlerce fabrika yaptırdık." şeklinde konuştu.
Başbakan Yardımcısı Işık, AK Parti olarak arzularının girişimcilik ruhunu daha da geliştirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye bu istikrarını korumalı ki dünya çapında kendi girişimcileri olsun. Bunun için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Biz 'Daha iyisini yapalım' derken birileri 'Durduracağız, yıkacağız, rafa kaldıracağız, çöpe atacağız' diyor. Allah aşkına durdurarak, yıkarak, rafa kaldırarak, çöpe atarak bir ülke kalkınabilir mi? Sayın İnce hem yeni teknolojilerden bahsediyor hem de 'Yerli otomobili durduracağım.' diyor. Sayın İnce bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Yerli otomobil yeni teknolojilerin buluştuğu platform. Yeni teknolojileri otomobil olmazsa, uçak olmazsa nasıl geliştireceksin? Onun için bunlar bu ülkeyi yönetemez, zaten dertleri bu ülkeyi yönetmek değil. Tek dertleri var Recep Tayyip Erdoğan'ı çalıştırmamak, tek dertleri var Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemek, tek dertleri var AK Parti'yi bloke etmek."
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz'ın da katıldığı programda, konuşmaların ardından Işık, soruları yanıtladı.
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