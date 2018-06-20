HABER

Başbakan Yardımcısı Işık, iş kadınlarıyla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Fikri Işık: - "Devletin fabrika yapma anlayışı Sovyetler'le beraber çöktü. Artık Çin bile Rusya bile devlet olarak kendi fabrika yapmıyor. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar" - "Biz 'Daha iyisini yapalım' derken birileri 'Durduracağız, yıkacağız, rafa kaldıracağız, çöpe atacağız' diyor. Allah aşkına durdurarak, yıkarak, rafa kaldırarak, çöpe atarak bir ülke kalkınabilir mi?" - "Eğer toplumun yarısı kadınsa girişimcilerimizin de yarısının kadın olması önemlidir"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, muhalefetin, fabrika yatırımları yapılmadığı yönündeki eleştirisiyle ilgili, "Devletin fabrika yapma anlayışı Sovyetler'le beraber çöktü. Artık Çin bile Rusya bile devlet olarak kendi fabrika yapmıyor. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından İzmit'te bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında iş kadınlarıyla bir araya gelen Işık, bir ülkenin kadınları güçlüyse güçlü olabileceğini, kadının zayıf olup da ülkenin güçlü olduğu bir örneğin bulunmadığını söyledi.

"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye" anlayışının, AK Parti'nin politikalarının temelini oluşturduğunu dile getiren Işık, hiçbir şekilde kadının dışlanmasına, ezilmesine, ötelenmesine müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Işık, kadınlarla ilgili bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaları daha da iyi noktaya taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını aktararak, "İlk öğretmen annedir. Kadın ne kadar güçlü olursa ilk eğitim o kadar kuvvetli olur. Bunu çok iyi bildiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi önderliğinde 'Hiçbir kadınımız okuma yazma bilmeden yaşamasın' hedefiyle okuma yazma seferberliği başlattık. Hiçbir kızımız okulsuz kalmasın diye Haydi Kızlar Okula Kampanyası başlattık." diye konuştu.

Kendileri için en önemli önceliğin eğitimli ve donanımlı kadın olduğunu vurgulayan Işık, kadınların eğitimine her alanda önem verdiklerini ve bunu hükümet politikası olarak her alanda hayata geçirdiklerinin altını çizdi.

Başbakan Yardımcısı Işık, kadın girişimciliğini hükümet olarak çok önemsediklerine dikkati çekerek, "Eğer toplumun yarısı kadınsa girişimcilerimizin de yarısının kadın olması önemlidir. Zira kadınlar işini daha ciddi yapıyor, kadınlar verdiği sözü erkeklerden daha fazla yerine getirmenin gayreti içerisinde oluyor." ifadelerini kullandı.

- "İnce'nin adını 'Kim Muharrem' koyalım"

Girişimcisi olmayan bir ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığına işaret eden Işık, şöyle konuştu:

"Şimdi Muharrem İnce çıkıyor televizyona, 'Fabrikaları biz yaptık, siz sattınız. Hangi fabrikayı siz yaptınız?' Bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. Devletin fabrika yapma anlayışı Sovyetler'le beraber çöktü. Artık Çin bile Rusya bile devlet olarak kendi fabrika yapmıyor. Bunlar Kuzey Kore kafasıyla hareket ediyorlar. Var ya bir tane Kim. Bizim Muharrem İnce'nin adını 'Kim Muharrem' koyalım. Niye? 'Efendim biz fabrika yapacağız.' Siz müteşebbisin önünü açacaksınız, siz müteşebbise destek vereceksiniz, imkan vereceksiniz. Fabrikayı müteşebbis yapacak."

"Diyorlar ki 'Biz yaptık siz sattınız.' Bunlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dahi anlayamamış adamlar. 1920'lerde Cumhuriyetimiz yeni kurulmuşken daha ilk yıllarında Türkiye'de özel teşebbüs gelişmediği için fabrikaları devlet kurdu. Doğru, o zaman için çok doğruydu çünkü fabrikayı yapacak özel sektör yoktu." diyen Işık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, 'Biz devlet olarak bu fabrikaları yapıyoruz ama yarın özel sektör gelişince bu fabrikaları onlar çalıştıracak, onlar yeni fabrikalar kuracak. Bunlar sene olmuş 2018 hala fabrika yapmaktan bahsediyorlar. Biz Kocaeli'de devlet olarak, AK Parti döneminde fabrika yapmadık ama Kocaeli'de yüzlerce fabrika yaptırdık." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık, AK Parti olarak arzularının girişimcilik ruhunu daha da geliştirmek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye bu istikrarını korumalı ki dünya çapında kendi girişimcileri olsun. Bunun için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Biz 'Daha iyisini yapalım' derken birileri 'Durduracağız, yıkacağız, rafa kaldıracağız, çöpe atacağız' diyor. Allah aşkına durdurarak, yıkarak, rafa kaldırarak, çöpe atarak bir ülke kalkınabilir mi? Sayın İnce hem yeni teknolojilerden bahsediyor hem de 'Yerli otomobili durduracağım.' diyor. Sayın İnce bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Yerli otomobil yeni teknolojilerin buluştuğu platform. Yeni teknolojileri otomobil olmazsa, uçak olmazsa nasıl geliştireceksin? Onun için bunlar bu ülkeyi yönetemez, zaten dertleri bu ülkeyi yönetmek değil. Tek dertleri var Recep Tayyip Erdoğan'ı çalıştırmamak, tek dertleri var Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemek, tek dertleri var AK Parti'yi bloke etmek."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz'ın da katıldığı programda, konuşmaların ardından Işık, soruları yanıtladı.

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Bakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştuBakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştu
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklamasıMuharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Fikri Işık

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

Esra Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektubu ilk kez okudu

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.