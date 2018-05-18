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Başbakan Yardımcısı Işık: İsrail yaptıklarının cezasını ödesin

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

  BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kudüs'ün insanlık meselesi olduğunu, statüsünün değiştirilmesine yönelik her hareketin insanlığa yönelik olduğunu belirterek, "Adeta terör devleti haline gelen İsrail, yaptıklarının cezasını ödesin" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık: İsrail yaptıklarının cezasını ödesin

Selda Hatun TAN-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kudüs'ün insanlık meselesi olduğunu, statüsünün değiştirilmesine yönelik her hareketin insanlığa yönelik olduğunu belirterek, "Adeta terör devleti haline gelen İsrail, yaptıklarının cezasını ödesin" dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlediği iftara katıldı. İftarda konuşan Işık, "Maalesef Kudüs'ü sadece Müslümanların meselesi olarak görmek çok büyük bir eksikliktir. Kudüs meselesi bugün bir insanlık meselesidir. Çünkü Kudüs, sadece Müslümanların değil, aynı zamanda Hıristiyanların da, Yahudilerin de kutsal şehridir. Onun için Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine yönelik her bir hareket, sadece Müslümanlara yönelik değil, aslında bütün insanlığa yönelik bir harekettir. Ama maalesef, sadece Müslümanlarda değil, bütün insanlığın üzerinde adeta bir ölü toprağı var. Kudüs karşısında maalesef insanların büyük çoğunluğu kayıtsız. Bugün bazı olumlu gelişmeler oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, tarafsız bir inceleme komisyonu kurulması kararını aldı. Bunu sevinçle, memnuniyetle ve geleceğe yönelik bir umut olarak görmek istiyoruz. Şu anda devam eden toplantıdan sonra inanıyorum ki, İslam İşbirliği Teşkilatı da bu konuda çok net bazı kararlar alıp dünyaya duyuracak" dedi.
Başbakan Yardımcısı Işık, Kudüs'te barış olmasını istediklerini belirterek, "İstiyoruz ki, Kudüs'te barış olsun. İstiyoruz ki, Kudüs'te Osmanlı döneminde olduğu gibi bütün dinler bir aradayken yaşanan huzur tekrar yeşersin. Adeta terör devleti haline gelen İsrail, yaptıklarının cezasını ödesin" diye konuştu.

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