Başbakan Yardımcısı Işık: İttifak yapacaklarsa önceden duyurmak zorundalar

Dinçer AKBİR- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, MHP ile herkesin gözü önünde ittifak yaptıklarını, diğer partilerin de ittifak arayışı içinde olduğunu söyledi. Işık, "Bir ittifak yapacaklarsa bunu millete önceden duyurmak zorundalar" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nca düzenlenen 4'üncü Teşkilat Akademisi'ne katıldı. Körfez ve Derince ilçe başkanlığı üyelerinin seçim takvimiyle ilgili eğitim aldığı toplantıda hitap eden Işık, "Artık referandum sürecinde de ifade ettiğimiz gibi istikrar sandıkta sağlanacak. 24 Haziran akşamı ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkeyi yönetme sorumluluğunu kimin üstleneceğini bileceğiz. Sandıklar açıldı; Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olacak. Halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanıydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilen ilk cumhurbaşkanı olacak inşallah. Biz halkımızın desteğine inanıyoruz" diye konuştu.

'HALKIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE CEREYAN EDECEK'