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Başbakan Yardımcısı Işık: İttifak yapacaklarsa önceden duyurmak zorundalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 13:34 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, MHP ile herkesin gözü önünde ittifak yaptıklarını, diğer partilerin de ittifak arayışı içinde olduğunu söyledi.

Dinçer AKBİR- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, MHP ile herkesin gözü önünde ittifak yaptıklarını, diğer partilerin de ittifak arayışı içinde olduğunu söyledi. Işık, "Bir ittifak yapacaklarsa bunu millete önceden duyurmak zorundalar" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nca düzenlenen 4'üncü Teşkilat Akademisi'ne katıldı. Körfez ve Derince ilçe başkanlığı üyelerinin seçim takvimiyle ilgili eğitim aldığı toplantıda hitap eden Işık, "Artık referandum sürecinde de ifade ettiğimiz gibi istikrar sandıkta sağlanacak. 24 Haziran akşamı ülkeyi kimin yöneteceğini, ülkeyi yönetme sorumluluğunu kimin üstleneceğini bileceğiz. Sandıklar açıldı; Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olacak. Halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanıydı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçilen ilk cumhurbaşkanı olacak inşallah. Biz halkımızın desteğine inanıyoruz" diye konuştu.

'HALKIN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE CEREYAN EDECEK'

Partilerinin ittifak yapmaları konusuna da değinen Başbakan Yardımcısı Işık, şunları söyledi:

"Tabi ki temsilde adalet de demokrasinin önemli kavramı. O da nasıl gerçekleşecek? Yeni imkan geldi. O da ittifak. Yüzde 10 barajını aşma endişesi olan partiler veya Meclis'te daha güçlü gruba sahip olmak isteyen partiler de kendi aralarında ittifak yapacaklar. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapacağını açıkladı. Burada sürpriz yok. Hiçbir Milliyetçi Hareket Partili vatandaşımız, 'Benim AK Parti ile ittifak yapacağımızdan haberim yoktu. Bilsem oy vermezdim' diyemez. Aynı şekilde hiçbir AK Parti'li de bunun tam tersini söyleyemez. Her şey halkın gözü önünde açık ve net. Şimdi diğer partiler de yüzde 10 barajını aşmak isteyen partiler de gidecekler, kendi aralarında oturup konuşacaklar, müzakere edecekler ve bir ittifak yapıp, yapmamaya karar verecekler. Bu, her şeyiyle halkın gözünün önünde cereyan edecek. Şu anda bu süreci yaşıyoruz. Şu anda her ne kadar cumhurbaşkanı adayı bolluğu varsa Sayın Kılıçdaroğlu dışında neredeyse herkesin aday olduğu süreç varsa da onlar da birtakım ittifak arayışında olduklarını ifade ediyorlar. Geçsinler, konuşsunlar, baksınlar ve ittifak yapacaklarsa bunu millete önceden duyurmak zorundalar. Bu demokratik açıdan çok daha iyi. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de diğer partilerin seçmenleri de artık oy verirken, 'Benim partim şununla ittifak yaptı. Ben oyumu buna göre kullanacağım' diyecek. Bu, demokrasinin Türkiye'de daha da oturmasının vesilesi olacak."

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