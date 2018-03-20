Başbakan Yardımcısı Işık, KEK 3. Dönem Toplantısı’na katıldı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sırbistan’daki temasları kapsamında Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 3. Dönem Toplantısı’na katıldı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Türkiye Sırbistan KEK 3. Dönem Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile muadili kurum arasında, başta helal gıda ve siber güvenlik olmak üzere standardizasyon alanında iş birliği anlaşması imzalandı.