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Başbakan Yardımcısı Işık: “Kendileri için integral, bizim bölgemiz için diferansiyel hesabı yapıyorlar”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 22:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Kendileri için matematikte integral hesabı yapanlar, söz konusu bizim bölgemiz olduğu için diferansiyel hesabı yapıyorlar.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Kendileri için matematikte integral hesabı yapanlar, söz konusu bizim bölgemiz olduğu için diferansiyel hesabı yapıyorlar. Malum integral, parçaları bütünleştirip birleştirmeyken, diferansiyel de bütünü parçalara ayırmak” dedi.
AK Parti Kocaeli 6. Olağan İl Kongresi hazırlık toplantısı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleşti. Programa Işık’ın yanısıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.
Bölgede oynanan oyunlara matematiksel terimlerle değerlendiren Işık, “Bölgemiz zor zamanlardan geçiyor. Maalesef bazı güç merkezleri, kendi çıkarları veya kendi istekleri için bölgenin istikrarsılaştırılmasını, bölgenin bölünüp parçalanmasını, kendileri açısından gerekli görüyor. Maalesef oyunun alanı da her nedense bizim bölgemiz, bizim coğrafyamız oluyor. Kendileri için matematikte integral hesabı yapanlar, söz konusu bizim bölgemiz olduğu için diferansiyel hesabı yapıyorlar. Malum integral, parçaları bütünleştirip birleştirmeyken, diferansiyel de bütünü parçalara ayırmak” dedi.

“Kendiniz için istediğinizi bu bölge için neden istemiyorsunuz?”
Türkiye’nin de içinde olduğu bölgenin sürekli istikrarsızlaştırılmak istendiğini söyleyen Işık, “Kendileri Avrupa Birliği diyorlar 28-29 tane ülkeyi tek bir yapı haline getirmek için büyük gayret gösteriyorlar. ABD dediğinizde 52 eyalet bir araya geliyor bir birleşik devlet oluyor ama her ne hikmetse söz konusu bizim coğrafyamız, Ortadoğu coğrafyası, İslam coğrafyası olunca var olan devletleri bölmek, parçalamak, küçük küçük yapılar haline getirerek bölgeyi tam bir istikrarsızlık, bir biriyle sürekli çatışan, sürekli kavga eden, bir biriyle sürekli mücadele eden hatta sürekli bir biriyle savaş eden bir bölge konumuna getiriyorlar. Bu bölge bunu hak etmiyor. Ya madem birliktelik güzelse, kendiniz için istediğinizi bu bölge için neden istemiyorsunuz? Nedir derdiniz? Son 150 yıldır bu bölgenin çektiği acı yetmedi mi?” diye konuştu.

“Artık bu oyunu tekrar seyretmek hatta bir parçası olmak istemiyoruz”
Suriye’de de benzer bir oyunun oynandığını ifade eden Işık, “Hani Suriye’de DEAŞ bitince bu iş bitecekti. Söz vereceksin devamlı ama her defasında verdiğin sözü hiç vermemiş gibi kulağının üzerine yatacaksın. Birileri küçük parçalara ayıracaklar bölgeyi ve her parçayı da diğeriyle düşman haline getirecekler, ondan sonra da o parçalar bir biriyle uğraşırken kendi keyiflerine bakacaklar. Yok öyle yağma. Son 150 yıldır bu oyun bölgede defalarca sergilendi. Artık bu oyunu tekrar seyretmek hatta bir parçası olmak istemiyoruz. Onun için de kararlılıkla hem ülkemizin milli güvenliği açısından hem de bölgenin huzur ve sükunu açısından, istikrarı açısından atılması gereken bütün adımları ardı ardına atıyoruz” şeklinde konuştu.

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