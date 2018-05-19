Başbakan Yardımcısı Işık Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.
AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy'la SKM'yi ziyaret eden Işık, İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu ve Başkan Yardımcısı Ömer Polat'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
SKM çalışanlarıyla sohbet eden ve 24 Haziran'daki seçimlerin önemine dikkati çeken Işık, "Bu süreçte başta İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu olmak üzere tüm ekibine çalışmalarında başarılar dilerim. Partimize ve SKM ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
O fotoğraftaki hemşire bakın şimdi nasıl gözüküyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum