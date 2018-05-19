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Başbakan Yardımcısı Işık Kocaeli'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl SKM'ye ziyarette bulundu

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy'la SKM'yi ziyaret eden Işık, İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu ve Başkan Yardımcısı Ömer Polat'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SKM çalışanlarıyla sohbet eden ve 24 Haziran'daki seçimlerin önemine dikkati çeken Işık, "Bu süreçte başta İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu olmak üzere tüm ekibine çalışmalarında başarılar dilerim. Partimize ve SKM ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Seçim Koordinasyon

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