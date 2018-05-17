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Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'deki fabrikalarda inceleme yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 15:41 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'de, aralarında milli geminin pervanesinin de üretildiği bazı fabrikaları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'deki fabrikalarda inceleme yaptı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'de, aralarında milli geminin pervanesinin de üretildiği bazı fabrikaları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Işık, İzmit ve Başiskele'de bulunan fabrikaları ziyaret ederek, fabrika yöneticilerinden üretim hakkında bilgiler aldı. Işık, milli gemi 'Milgem'in pervanesinin yapıldığı, savaş gemileri için bazı parçaların üretildiği döküm fabrikasında incelemelerde bulunurken, fabrika yöneticileri de 'Milgem' için yaptıkları üretim hakkında bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Işık, kağıt fabrikası ile konveyör fabrikasını da ziyaret ederek, tesislerde incelemelerde bulundu.

FOTOĞRAFLI

Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'deki fabrikalarda inceleme yaptıBaşbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'deki fabrikalarda inceleme yaptıBaşbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'deki fabrikalarda inceleme yaptı

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