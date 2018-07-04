HABER

Başbakan Yardımcısı Işık mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Işık, kazananın demokrasi ve Türkiye olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Emine Zeybek ile birlikte İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatalarını aldı. Seçim günü sandığa giden, tercihini yapan her bir vatandaşa şükran borçlu olduklarını söyleyen Işık, "Seçim günü Türkiye'ye yakışan bir olgunluk ortaya konulmuştur. Aslında bu seçimin kazananı bütün milletimizdir. Kazanan milletimiz olmuştur, kazanan demokrasimiz olmuştur, kazanan Türkiye olmuştur. Kocaeli halkı 7 milletvekilliğini AK Parti'ye, 3 milletvekilliğini Cumhuriyet Halk Partisi'ne, 1 milletvekilliğini Milliyetçi Hareket Partisi'ne, 1 milletvekilliğini İYİ Parti'ye, 1 milletvekilliğini de Halkların Demokratik Partisi'ne vermiştir. Bu sonuca hepimizin saygı duyması gerekir. Herkesin bu sonucu içine sindirmesi buna göre davranması gerekir. Şehrin menfaatleri söz konusu olduğunda da arzumuz 13 milletvekili arkadaşımızla birlikte hareket etmektir ve bu konudaki çalışmalarımızı parti ayrımı gözetmeksizin sürdürebilmektir. Bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdıErzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı
Bakan Özhaseki: Ben idamdan yanayımBakan Özhaseki: Ben idamdan yanayım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi

CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler

CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.