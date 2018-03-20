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Başbakan Yardımcısı Işık, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 14:06 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Belgrad’da Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile Işık ile heyetlearası görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Belgrad’da Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile Işık ile heyetlearası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.
Başbakan Yardımcısı Işık, Belgrad temasları kapsamında, Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’na katılacak.

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