Başbakan Yardımcısı Işık, Sırbistan’da

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Belgrad’da Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile görüştü.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Işık, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Başbakan Yardımcısı Işık, Belgrad temasları kapsamında, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile bir araya gelecek. Işık sonrasında, Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’na katılacak.
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!
Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...
Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Kedicik Adnan Oktar'dan böyle kaçmış
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum