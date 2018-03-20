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Başbakan Yardımcısı Işık, Sırbistan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 12:44 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Belgrad’da Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile görüştü.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Belgrad’da Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile görüştü.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Işık, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Başbakan Yardımcısı Işık, Belgrad temasları kapsamında, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile bir araya gelecek. Işık sonrasında, Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’na katılacak.

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