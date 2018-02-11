Başbakan Yardımcısı Işık: Sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplayın

Alişan KOYUNCU- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, ABD'nin terör örgütüyle iş birliğini kesmesini isteyerek, "Eğer sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplayın. Eğer sözünüzün eriyseniz Münbiç'ten derhal PYD- YPG unsurlarını çekin ve siz de çekilin. Münbiç'i asıl sahiplerine bırakın" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, İzmit'teki bir restoranda muhtarlarla kahvaltıda buluştu. Burada konuşan Işık, terör örgütleriyle mücadele konusundaki kararlılığa değinerek, şunları söyledi:

"Bazı ülkeler, bölgemizden binlerce kilometre uzaktaki bazı ülkeler, maalesef bölgenin istikrarını huzurunu, bölgenin esenliğini ve güvenliğini düşünmek yerine bölgede kendi çıkarlarını maksimize edecek en yüksek düzeye çıkaracak strateji izliyorlar. Bunun için de terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan da çekinmiyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri kendilerine defalarca PYD'nin YPG'nin, PKK'nın KCK'nın Suriye kolu olduğunu söylendi. Defalarca bunları konuştuk, aslında bizim bir şey söylememize de gerek yok. Eğer bunların istihbarat örgütü CIA'ya bunlar sorsalar, deseler ki 'Bu PKK ile YPG arasındaki organik bağ nedir?' Çok net olarak size söylüyorum ki bütün bu YPG'nin Kandil'den talimat alan yani PKK'nın üst düzey terör kadrosu tarafından bizzat yönetilen örgüt olduğunu kendilerine söylerler. Bunu da CIA söylemiyorsa ya gerçeği saklıyordur ya da bu istihbarat örgütü olmaktan çıkmıştır; başka bir ihtimal yok. Aynı şey bütün batı istihbarat örgütleri için de geçerli. Evet YPG, PYD, YPJ her neyse hepsi, PKK'nın Suriye koludur. Eğer sözünüzün eriyseniz derhal bu silahları toplayın."