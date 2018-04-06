HABER

Başbakan Yardımcısı Işık: "Terör belası gittikçe istihdam artacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Cuma namazının ardından esnafları ziyaret etti.Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bingöl’e geldi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Cuma namazının ardından esnafları ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bingöl’e geldi. Bingöl Valiliğindeki ziyaretin ardından merkez Ulu Cami’de Cuma namazını kılan Başbakan Yardımcısı Işık, Genç Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek, sohbet etti.
Bir vatandaşın işsizlik sorusunu yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Işık, “Sütaş buraya fabrika kuracak. En az bin kişi çalışacak. 9-10 bin ailede orada iş yapacak, faydalanacak. Yeni fabrikalar kuruluyor, terör belası başımızdan gittikçe bu istihdam aratacak” dedi.
Esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Başbakan Yardımcısı Işık, partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Işık’ın, parti teşkilatı toplantısının ardından Bingöl Belediye Başkanlığını ziyaret edip, kentteki kanaat önderleriyle bir araya gelip programını tamamlaması bekleniyor.

Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralıHakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı
Karar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyorKarar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyor
Asiye Teyze'yi zabıtaya vermedilerAsiye Teyze'yi zabıtaya vermediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aylin Nazlıaka için karar verildi

Aylin Nazlıaka için karar verildi

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.