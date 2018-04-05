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Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

ÇEŞİTLİ ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yürütülen etkili ve kararlı mücadele sonucunda terör örgütünün artık kıpırdayamaz hale getirildiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ÇEŞİTLİ ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'e gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yürütülen etkili ve kararlı mücadele sonucunda terör örgütünün artık kıpırdayamaz hale getirildiğini söyledi.
İl Jandarma Komutanlığı önünde Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, buradan Valilik binasına yürüyerek geçti. Valilik bahçesinde kurum amirleri tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Işık, makamda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bölgeden terör dışında güzel haberlerin gelmesini beklediklerini belirteren Işık, şöyle konuştu:
"Özellikle son dönemde yürütülen büyük ve yoğun mücadele ile terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi. Terör örgütünün eylem yapma kabiliyeti büyük oranda ortadan kaldırıldı. Güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele veriyor. 35 yıllık terörle mücadele tarihinin en başarılı operasyonları yapılıyor. Dağda elinde silahla gezen terörist var olduğu sürece bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan dolayı güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mücadele terör örgütü tamamen bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar devam edecek."
Işık, terörle mücadeleyi sadece güvenlik boyutundan ibaret görmediklerini, tüm boyutlarıyla mücadelenin yürütüldüğünü belirtti. Işık, "Bölgemizin sadece terörle anılması değil, bütün güzellikleriyle, kültürüyle, tarihiyle, turizmi, sanayisi ve değerleriyle anılması bizim açımızdan son derece önemli. Doğu'yla ilgili bir haber olduğu zaman ya terörle ilgili ya da olumsuz bir haber geçiliyor. İstiyoruz ki buralardan çok daha güzel haberler gelsin. Bitlis'in güzellikleri bütün dünyaya yansısın. Bunun için önümüzdeki süreçte, tarım ve hayvancılık, sanayi ve turizm alanında önemli atılımlar yapacağız. Bölgedeki istihdamı artıracak projelere ağırlık vereceğiz" dedi.

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Başbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildiBaşbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildiBaşbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildiBaşbakan Yardımcısı Işık: Terör örgütü kıpırdayamaz hale getirildi

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