Başbakan yardımcısı Işık: Ülke meselelerinden bihaberler

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık,S-400 savunma sisteminin Külliye'nin korunması için alındığı söylemi üzerine, "Bir genel başkan, 'Bunlar S-400'leri külliyeyi korumak için alıyorlar' diyor. Trajikomik ifadesi bunun için çok hafif kalır. 450 kilometre menzilli, binlerce kilometre uzaktan gelebilecek füzeyi tespit edip, imha etmesi için ülkenin sınırlarına konuşlandırılacak bir sistemi Külliye'nin korunması için alınıyor gibi bir iddia ile ülke gündemine taşımanın bir tek açıklaması var, ülke meselelerinden bihaberler" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Seçim Beyannamesi Toplantısı'na katıldı. Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Yardımcısı Işık yaptığı konuşmada, "Böyle bir önemli dönemeç öncesinde maalesef bazı çevreler sürekli karamsarlık pompalamaya çalışıyor. Sanki memlekette işler çok kötüymüş de, memleket yanıyormuş, batıyormuş da bizim haberimiz yokmuş gibi algı operasyonuyla bir karamsarlık pompalamaya çalışıyorlar. Onlar ne kadar karamsarlık pompalamaya çalışırlarsa çalışsınlar, rakamlar yalan söylemiyor. Dün açıklanan büyüme verisi Türkiye'nin 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7.4 gibi bir büyüme yakaladığını ortaya koydu. Bir tarafta muhalefetin söylemleri, diğer tarafta rakamlar var. Türkiye yüzde 7.4'lük büyüme ile, Hindistan'dan sonra dünyada en fazla büyüyen ikinci ekonomi oldu. Biz ülkemizi büyütmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Bizim siyasetimiz, hizmet siyaseti. Biz bu uğurda mücadele ederken bazıları da siyaseti sadece polemik olarak algılıyor. Polemik yapmayı siyasette yeterli bir durum olarak görüyor. Bir miktar polemik siyasete renk katar, ama polemiği siyaset zannetmek, hiçbir şekilde insanlara güven vermez. Sizi sadece iyi polemik yapıyor ama ülkeyi yönetemez pozisyonuna getirir. Seçimler yaklaşıyor. 12 gün sonra polemik siyasetini yapanlar mı, yoksa hizmet siyasetini yapanlar mı not alacak herkes görecek. 12 gün sonra millet herkesin karnesini eline verecek." dedi. 'TRAJİKOMİK İFADESİ BUNUN İÇİN ÇOK HAFİF KALIR' Seçim yaklaştıkça muhalefetin konuşmalarının gerçeklerden uzaklaştığını ifade eden Işık, şöyle konuştu: "Seçim yaklaştıkça heybesinde bir şey olmayanlar konuşmalarıyla her geçen gün realiteden uzaklaşıyorlar. Bu ülkenin kültüründen, medeniyet değerlerinden bihaber olanlar kıraathane ile kahvehanenin farkını bilmiyorlar. Onun üzerinden polemik yürütmeye çalışıyorlar. Halbuki kıraathanenin bizim medeniyetimizde ne kadar önemli olduğunu bu millet çok iyi bilir. Ama milletle bağını koparanlar, sadece seçim zamanı milleti hatırlayanlar o milletin köklerinden gelen kadim değerlerin oluşturduğu bu kavramları sadece seçim üstü alelacele kullanmak zorunda kalır. Seçim yaklaştıkça, yani karne zamanı yaklaştıkça bazı siyasetçiler tamamen realiteden koptular. Bir genel başkan, 'Bunlar S-400'leri külliyeyi korumak için alıyorlar' diyor. Trajikomik ifadesi bunun için çok hafif kalır. Düşünebiliyor musunuz? 450 kilometre menzilli, binlerce kilometre uzaktan gelebilecek füzeyi tespit edip, imha etmesi için ülkenin sınırlarına konuşlandırılacak bir sistemi Külliye'nin korunması için alınıyor gibi, külliyenin tüm maliyetinin birkaç katı kadar maliyeti olan bir sistemi, böyle bir iddia ile ülke gündemine taşımanın bir tek açıklaması var, ülke meselelerinden bihaberler. Asker değilsiniz, eyvallah. Ama insan bu kadar önemli bir iddiayı ortaya atmadan önce yanındakilere bir sorar. Benim bildiğim kadarıyla, orada bir, iki emekli asker de var. Bu aslında şunun göstergesi. Seçim yaklaştıkça bunların ülkenin de milletin de realitesinden tamamen uzaklaştıklarını gösteriyor. Zaten milletin nabzını sürekli tutan, milletle sürekli iç içe olanlar da ancak seçimde başarılı oluyorlar. Bunun dışında bir başarıyı da öyle kısa süreli kampanyalarla elde etmek mümkün değil." SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI Konuşmasının ardından Ak Parti'nin Kocaeli Seçim Beyannamesi'ni açıklayan Işık, Kocaeli'ye yapılması planlanan projelerden bahsetti. 2015 seçimlerinde verilen vaatlerden yüzde 76'sının hayata geçirildiğine dikkat çeken Işık, Kocaeli'deki 8 ilçede Millet Bahçeleri yapılacağını, Gebze-Darıca-Çayırova Metrosu ve Körfez-Derince-İzmit-Kartepe Metrosu olarak 2 metro hattının inşasına başlanacağını söyledi.

