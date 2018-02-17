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Başbakan Yardımcısı Işık’tan Gebzeli şehidin ailesine taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 09:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

KOCAELİ(İHA)

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