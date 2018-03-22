HABER

Başbakan Yardımcısı Işık’tan RTÜK yayın lisansına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 16:33 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, RTÜK’ün yayın lisansına ilişkin yapılacak düzenlemeyle ilgili, "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, RTÜK’ün yayın lisansına ilişkin yapılacak düzenlemeyle ilgili, "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam şu anda televizyon yayıncılığında RTÜK’ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı RTÜK’ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek. Bunun dışında bir çerçeve genişlemesi yok" dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Atatürk Kültür Merkezi’nde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Gümüşhane Günleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ne katıldı. Stantları ziyaret eden Işık, vatandaşlara kuru fasulye dağıttı ve ardından kendisi de kuru fasulyenin tadına baktı.
Işık basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gümüşhane’nin Türkiye’nin önemli merkezlerinden olduğunu belirterek, "Büyük bir medeniyet birikimimiz, çok zengin bir kültürümüz var. Bu, hepimiz için kıvanç duyacağımız bir miras. Bu mirasın getirdiği çok önemli bir de sorumluluk var. O sorumluluk bu birikime, kültüre bir şeyler daha ilave edip onu gelecek nesillere aktarabilmektir. Gümüşhane günleri gibi burada yapılan günlerin önemli bir fonksiyonu var" ifadelerini kullandı.
Etkinlikle Ankara’da yaşayan herkesin Gümüşhane kültürünü daha yakından tanıma imkanı bulduğunu söyleyen Işık, "Farklı kültürlerdeki insanlar da kendi kültürleriyle aradaki benzerlikleri daha iyi analiz etme imkanını buluyor. Bu açıdan son derece önemli bir faaliyet" açıklamasında bulundu.

"İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"
Gazetecilerin RTÜK’ün yayın lisansına ilişkin yapılacak düzenlemeyle ilgili sorusu üzerine Işık, şöyle konuştu:
"Bu yasa dün çıktı. TBMM’den geçti ve kanunlaştı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın onayına gidecek ve onayı durumunda yürürlüğe girecek. Bu yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren internet üzerinden televizyon yayıncılığı, RTÜK’ün denetimi kapsamına giriyor. Internetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek. Kapsam şu anda televizyon yayıncılığında RTÜK’ün yetkisi neyse internetten yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. Internet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı RTÜK’ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek. Bunun dışında bir çerçeve genişlemesi yok. Radyo ve televizyonlarla ilgili sorumluluk, RTÜK’te yoksa internet siteleri, radyo televizyon yayınlarının dışındaki internet yayınları RTÜK’ün sorumluluğunda olmayacak."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi

Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi

Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!

Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?

Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı

Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.