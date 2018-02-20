Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "2010 yılında 16 bin 135 açılan dava var. 2015 yılında 16 bin 957 dava var. 2016 yılında 15 bin 51, 2017 yılında 16 bin dava var. Açılan dava sayılarının değişmediğini görüyoruz" dedi.

Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda düzenlendi. Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ konuştu.

Akdağ, Cumhurbaşkanı talimatlarıyla çocuk istismarı konusunda kendisinin başkanlığında bir komisyon oluşturulduğunu belirterek, eylem planı oluşturacaklarını söyledi. Akdağ, "28 ilimizde 31 Çocuk İzlem Merkezlerimiz var. Bir şekilde mağdur olan özellikle cinsel istismara maruz kalan çocuklar herhangi bir şekilde örselenmeden doğrudan bu merkezlere götürülebiliyorlar, bu merkezler çocukların ruh durumuna göre hazırlanmış merkezlerdir, 24 saat uzmanlar bulunuyor. Savcıların da bu merkezlerde ifadeleri hem de çocukla karşı karşıya gelmeden almaları ön görülüyor. Çocukla psikolog bir aynalı odaya giriyorlar, çocuk savcıyı görmüyor, savcının sorularını işitmiyor, sorulan soruları psikolog çocuğun yaşına göre tercüme ediyor ve bu şekilde ifade tamamlanıyor" ifadelerini kullandı.

Akdağ, şöyle konuştu:

"2002 yılında 4 bin 988 dava açılmış, 2008’de 4 bin 61 dava açılmış. Yani AK Parti’nin iktidarda olduğu ilk altı yılda dava sayısı azalmış. Ne olmuş da 2010 yılında UYAP’ın veri tabanında 16 bin davadan bahsediliyor. Tamamen teknik bir mesele. Çünkü 2010 yılına kadar çocukların cinsel istismarına ilişkin açılan davalara ait veriler, dosyadaki en ağır suç esas alınarak istatistiklere girmiş. 2010 yılında 16 bin 135 açılan dava var. 2015 yılında 16 bin 957 dava var. 2016 yılında 15 bin 51, 2017 yılında 16 bin dava var. Açılan dava sayılarının değişmediğini görüyoruz."