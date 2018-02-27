Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Şeker pancarı kotalarının bütünü muhafaza edilmektedir ve bu özelleştirmede fabrikaların özelleştirileceği şirketler, fabrikaları uzun bir müddet boyunca çalıştırmak yükümlülüğündedir" dedi.
Akdağ, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin şeker fabrikaları ile ilgili sorusunu cevapladı. Akdağ, şeker fabrikaları ile ilgili olarak, "Burada özellikle hem işçilerimizin hem çalışan diğer memurlarımızın hem de şeker pancarı üreticisinin korunmasıyla birlikte gerçekleştirilecektir. Şeker pancarı kotalarının bütünü muhafaza edilmektedir ve bu özelleştirmede fabrikaların özelleştirileceği şirketler, fabrikaları uzun bir müddet boyunca çalıştırmak yükümlülüğündedir. Bu meseleyi biz enine boyuna tartıştık doğrusu. Üstünde en çok durduğumuz husus işçilerin, memurların korunması ve şeker pancarı üreticisinin korunması konusuydu. İnanıyorum ki yakında şartnameler de açıklanınca hem çalışanları hem de şeker pancarı üreticisini -bütün kotalarıyla beraber altını çizerek söylüyorum- koruyan bir özelleştirmenin yapıldığını hep beraber göreceğiz. Buradaki köylümüzün, şeker pancarı üreticimizin korunması esastır. Yani konunun nişasta bazlı şeker üretimi ya da tüketimi ya da kotalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.
CHP'de Atatürk krizi!
Kıbrıs'ı karıştıran skandal! 400 kadını seks kölesi yaptılar
Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı
Lunaparkta balerinin elbisesini açıp göğsünü açıkta bıraktılar
Şelale videosuyla fenomen olan İsa Sezeroğlu'ndan yeni video: Come To Elazığ
Plaja indi, olanlar oldu
Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Akıllara durgunluk veren olay! Babasının öldürdüğü bebek mezarından kalktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum