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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ CHP’yi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 16:10 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti.Başbakan Yardımcısı Akdağ, TBMM’de CHP’yi ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, TBMM’de CHP’yi ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Akdağ’ı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer ve İstanbul milletvekili Mahmut Tanal kapıda karşıladı.

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