IHAAW145336-SIY/19-04-2018

- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Erken seçimin süratle yapılması lazım. Bir an önce değişen sistemin yürürlüğe girmesi gerek. Çok doğru bir karar alındığına inanıyorum" dedi.

19.04.2018 14:53:36 TSI

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