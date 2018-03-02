3’üncü Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "İslam coğrafyasında maalesef kan ve gözyaşı var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye’deki kardeşlerimizin huzuru ve güveni için ciddi bir mücadele veriyoruz" dedi.

3’üncüsü düzenlenen Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri İstanbul’da başladı. 11 Mart’a kadar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziyaret edilecek etkinliğin açılışına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere 22 ülkeden 59 yayınevi ile 300 ilim adamı ve yazar katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, gençlerin kitap okuması için çağrı yaptı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye’de yaşayanlar için ciddi bir mücadele verildiğini söyledi.

"50 civarı da uluslararası yayın evi bu etkinliğe iştirak ediyor"

Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Çok yakın bir zamanda Afrin’de şehit olan kardeşlerimiz, yavrularımız ve onlarla birlikte zulme karşı mücadele ederken, teröre karşı mücadele ederken, şehit olan bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. İlim adamlarımız ve kitaplar zirvesi olan bu etkinlik ortak kültür ve tarihimize, ortak mirasımıza büyük katkılar sağlıyor. Şunda burada 25 ülkeden misafirimiz var. Yine 50 civarı da uluslararası yayın evi bu etkinliğe iştirak ediyor. Burada kendi medeniyetimize ait binlerce eser, ilim erbabına ve okura sunulmuş oluyor" dedi.