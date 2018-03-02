3’üncü Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri’nde konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "İslam coğrafyasında maalesef kan ve gözyaşı var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye’deki kardeşlerimizin huzuru ve güveni için ciddi bir mücadele veriyoruz" dedi.
3’üncüsü düzenlenen Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri İstanbul’da başladı. 11 Mart’a kadar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziyaret edilecek etkinliğin açılışına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere 22 ülkeden 59 yayınevi ile 300 ilim adamı ve yazar katıldı.
Etkinlikte konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, gençlerin kitap okuması için çağrı yaptı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye’de yaşayanlar için ciddi bir mücadele verildiğini söyledi.
"50 civarı da uluslararası yayın evi bu etkinliğe iştirak ediyor"
Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Çok yakın bir zamanda Afrin’de şehit olan kardeşlerimiz, yavrularımız ve onlarla birlikte zulme karşı mücadele ederken, teröre karşı mücadele ederken, şehit olan bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. İlim adamlarımız ve kitaplar zirvesi olan bu etkinlik ortak kültür ve tarihimize, ortak mirasımıza büyük katkılar sağlıyor. Şunda burada 25 ülkeden misafirimiz var. Yine 50 civarı da uluslararası yayın evi bu etkinliğe iştirak ediyor. Burada kendi medeniyetimize ait binlerce eser, ilim erbabına ve okura sunulmuş oluyor" dedi.
"İslam coğrafyasında maalesef kan ve gözyaşı var"
Gençlere kitap okumaları gerektiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Kitap az okunur, nadiren okunur bir hale geldi. Onun için buradan bütün gençlerimize ifade ediyorum. Mutlaka daha çok okumalıyız. Medeniyetimizi bize taşıyan, medeniyetimizi bize kadar ulaştıran kitaplara öncelik vererek mutlaka çok okumalıyız. Bu ortak kültür etkinliği sadece alimleri ve yayın evlerini değil, ülkemizdeki 4 milyona yakın Suriyeli muhacir kardeşimizi de bir araya getiriyor. Gönül isterdi ki sizler İslam dünyasının huzurlu, mutlu, parlak günlerini yaşarken hem hal olalım. Bugün böyle olmadığını biliyoruz. İslam coğrafyasında maalesef kan ve gözyaşı var. Zalimlerin, teröristlerin kendilerinin arkasında duran emperyal güçlerle maalesef insanlara zulmettiği bir günü yaşıyoruz. Acı dolu bir süreçten geçiyoruz. Çocukların katledildiği ülkeler var" ifadelerini kullandı.
"Suriye’deki kardeşlerimizin huzuru ve güveni için ciddi bir mücadele veriyoruz"
Suriye’deki vatandaşlar için ciddi bir mücadele verildiğini söyleyen Akdağ, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hem kendi vatandaşlarımızın hem de hemen yanı başımızdaki Suriye’deki kardeşlerimizin huzuru ve güveni için ciddi bir mücadele veriyoruz. Bunun için hayatının baharında Rabbine yürüyen şehitlerimiz var. Rabbimiz zulme ve teröre karşı mücadelemizde hepimizin yardımcısı olsun" dedi.
"İnanıyorum ki bu kitap ve kültür günleri ayrı bir pencere ayrı bir ufuk açacaktır"
10 gün boyunca yerli yabancı misafirlerin ağırlanacağını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üçüncüsü düzenlenen Arapça kültür ve kitap günlerinin başta kültür dünyamıza, bilim dünyamıza, gençlerimize, geleceğimize hayırlı olmasını cenabı Allah’tan temenni ediyorum. Üsküdar’ımız bir kültür şehri, bir tarih şehri. 10 gün süre ile yerli ve yabancı ilim adamlarımızı misafirlerimizi hocalarımızı ağırlayacağız. İnanıyorum ki bu kitap ve kültür günleri ayrı bir pencere ayrı bir ufuk açacaktır" diye konuştu.
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