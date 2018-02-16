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Başbakan Yardımcısı Şimşek:

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 17:33 | Son Güncelleme

"AK Parti dönemine kadar Türkiye yüzde 4,7 büyümüş ama bizim dönemimizde yüzde 5,7 büyümüş. 'Puan farkı az' diyeceksiniz, sakın öyle düşünmeyin. 1923’ten beri 4,7 yerine 5,7 olsaydı ekonomimiz 3 kat daha büyüyecekti" - "Dün Meclisteydim. Yakın tarihimizin en radikal reformunu kabul ettik. Bu reform sayesinde, 2002'de ortalama 39 gün olan şirket kuruluşunu yarım güne indireceğiz. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül tarafından hazırlanan reform ve İcra İflas Kanunu sayesinde, ortalama 5-6 yıl süren şirket tasfiyesi 23 aya inecek"

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "AK Parti dönemine kadar Türkiye yüzde 4,7 büyümüş ama bizim dönemimizde yüzde 5,7 büyümüş. 'Puan farkı az' diyeceksiniz, sakın öyle düşünmeyin. 1923’ten beri 4,7 yerine 5,7 olsaydı, ekonomimiz 3 kat daha büyüyecekti." dedi.

Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, en büyük fedakarlığı kadınların yaptığını, yazılan başarı hikayesinde çok büyük payları olduğunu söyledi.

Türkiye’nin kalkınmasında kadınların katkısının büyük olduğunu vurgulayan Şimşek, onların iş hayatında ve siyasette aktif rol edinmesi gerektiğine dikkati çekti.

Şimşek, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 25’lerden yüzde 36’lara çıktığını vurgulayarak, son 10 yılda kadınların iş gücü arzının 6,8 milyondan 10,1 milyona yükseldiğini aktardı.

Refahın en büyük göstergesinin büyüme olduğunun altını çizen Şimşek, şunları ifade etti:

"AK Parti dönemine kadar Türkiye yüzde 4,7 büyümüş ama bizim dönemimizde yüzde 5,7 büyümüş. 'Puan farkı az' diyeceksiniz, sakın öyle düşünmeyin. 1923’ten beri 4,7 yerine 5,7 olsaydı ekonomimiz 3 kat daha büyüyecekti. İçerideki ve dışarıdaki engellemelere rağmen başarı var. Otomobil, beyaz eşya, traktör satışlarına baktığımızda hepsi hükümetimiz döneminde artmış. Avrupa, Amerika ile arayı kapatıyoruz. Hedefimiz en gelişmiş ülkeleri yakalamak ve geçmek. Türkiye’de son 10 yılda 8,4 milyon kişiye iş bulunurken, Avrupa Birliği'nin tamamında bu rakam 5,2 milyon kişi."

Şimşek, eğitim ve sağlık alanındaki yatırımlara de değinerek, rehavete kapılmadan 2019 seçimlerine hazırlanılması gerektiğini vurguladı.

Yapacakları reformlarla Türkiye’yi şaha kaldıracaklarını söyleyen Şimşek, "Dün Meclisteydim. Yakın tarihimizin en radikal reformunu kabul ettik. Bu reform sayesinde, 2002'de ortalama 39 gün olan şirket kuruluşunu yarım güne indireceğiz. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül tarafından hazırlanan reform ve İcra İflas Kanunu sayesinde ortalama 5-6 yıl süren şirket tasfiyesi 23 aya inecek. İş yapmak kolaylaşacak. Bürokrasi kalıcı olarak azaltılacak. İşte reform bu, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak." diye konuştu.

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ak parti Gaziantep kadın kolları olağan kongresi

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