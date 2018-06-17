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Başbakan Yardımcısı Şimşek Batman'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, muhtar, iş çevresi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Batman'da muhtar, iş çevresi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şimşek, Türkiye Petrolleri Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde muhtar, iş çevresi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gruplar halinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantılar, basına kapalı gerçekleştirildi.

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