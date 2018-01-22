Başbakan Yardımcısı Şimşek: Operasyonun bütçeye, ekonomiye etkisi son derece sınırlı 1

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama yaparak operasyonun bütçeye ve ekonomiye etkisine ilişkin, "Türkiye burada herhangi bir maceraya girmiyor. Dar kapsamlı etkili inşallah kısa sürecek. Piyasalara mesajım; bunun bütçeye, ekonomiye etkisi son derece sınırlı. Ulusal güvenlik söz konusu olunca kaynak anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yatırımcılara mesajım; rahat olsunlar, bu etkili, sınırlı ve inşallah kısa sürecek bir operasyon. Türkiyenin meşru, haklı bir davası" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ arasında Müsteşarlıkta gerçekleştirilecek protokol imza töreninde konuştu. Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama yapan Şimşek, operasyonun bütçeye ve ekonomiye etkisine ilişkin, "Türkiye burada herhangi bir maceraya girmiyor. Dar kapsamlı etkili inşallah kısa sürecek. Piyasalara mesajım; bunun bütçeye, ekonomiye etkisi son derece sınırlı. Ulusal güvenlik söz konusu olunca kaynak anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yatırımcılara mesajım; rahat olsunlar, bu etkili, sınırlı ve inşallah kısa sürecek bir operasyon. Türkiyenin meşru haklı bir davası" dedi. 55 MİLYARLARLIK KEFALET LİMİTİNİ KAPSAYAN PROTOKOL İMZALANDI Şimşek, "Biz bu dönemde cari açığı daha makul düzeyde tutmak için, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımları ve ihracatı finansmanı önceliklendiriyoruz. Birazdan 55 milyarlarlık kefalet limitini kapsayan protokol imzalayacağız. İmalat sanayisi yatırımlarını önceliklendirdik. Dolayısıyla bu 55 milyar liranın 25 milyar lirası imalat sanayisi yatırımı. 15 milyar lirası da ihracatçıya. Dolayısıyla en az üçte ikisiihracat ve imalat yatırımlarına. Bu ikisi çok önemli. Çünkü Türkiye'nin üretken kapasitesini artırması çok önemli. Bir anlamda biz yeni kefalet limitinin üçte ikisini üretene, yatırım yapana tahsis etmiş oluyoruz. Bu çok önemli. Önümüzdeki dönemde geri dönüşleri de tekrar kullandıracağız" diye konuştu.