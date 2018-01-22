Başbakan Yardımcısı Şimşek: Operasyonun bütçeye, ekonomiye etkisi son derece sınırlı

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama yaparak operasyonun bütçeye ve ekonomiye etkisine ilişkin, "Türkiye burada herhangi bir maceraya girmiyor. Dar kapsamlı etkili inşallah kısa sürecek. Piyasalara mesajım; bunun bütçeye, ekonomiye etkisi son derece sınırlı. Ulusal güvenlik söz konusu olunca kaynak anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yatırımcılara mesajım; rahat olsunlar, bu etkili, sınırlı ve inşallah kısa sürecek bir operasyon. Türkiyenin meşru, haklı bir davası" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine destekli kredi garanti uygulaması kapsamında yeni kefalet limiti tahsisine ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu AŞ arasında Müsteşarlıkta gerçekleştirilecek protokol imza töreninde konuştu. Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklama yapan Şimşek, operasyonun bütçeye ve ekonomiye etkisine ilişkin, "Türkiye burada herhangi bir maceraya girmiyor. Dar kapsamlı etkili inşallah kısa sürecek. Piyasalara mesajım; bunun bütçeye, ekonomiye etkisi son derece sınırlı. Ulusal güvenlik söz konusu olunca kaynak anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yatırımcılara mesajım; rahat olsunlar, bu etkili, sınırlı ve inşallah kısa sürecek bir operasyon. Türkiyenin meşru haklı bir davası" dedi.