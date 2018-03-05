Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “2011-2018 yılları arasında Türkiye’de 4 bin 43 DEAŞ’lı terörist tutuklanmış, bunun da bin 858’i yabancı terörist savaşçılardır” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bozdağ, 2011-2018 yılları arasında Türkiye’de 4 bin 43 DEAŞ’lı teröristin tutuklandığına dikkat çekerek, “Bunun da bin 858’i yabancı terörist savaşçılardır. Başka ülkelerden gelip DEAŞ terör örgütüne katılmak isteyen yabancı terörist savaşçıları engellemek hususunda da Türkiye önemli görevler üstlenmiştir. 148 ülkeden 61 bin 158 teröriste Türkiye’ye giriş yasağı konmuştur. 100 ülkeden 6 bin 151 terörist ise Türkiye’ye girdiği halde Türk güvenlik birimleri tarafından yakalanarak sınır dışı edilmiştir. Terör örgütlerinin bazılarını korumak, kollamak, bazılarını fazla görme, görmeme gibi bir yaklaşımı Türkiye doğru bulmamaktadır. DEAŞ’a odaklanmayalım diyen bir Türk yetkili yoktur. DEAŞ’a da odaklanalım, PKK, KCK, YPG’ye de odaklanalım, birlikte bunların hepsini tepeleyelim istiyoruz. Maalesef başka şeyleri söyleyen ABD’dir, ABD’li yetkililerdir” ifadelerini kullandı.