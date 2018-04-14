Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye’deki hedeflere ABD, İngiltere ve Fransa saldırısından önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump’ın talimatlarıyla görüştüler. Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye’ye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suriye konusunda Türkiye’nin tutumunun net olduğunu vurgulayarak, "Suriye’de Türkiye; Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ,PKK,KCK,PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine, karşıdır" ifadesini kullandı.

"Türkiye’ye göre Suriye’de; Esed rejimi ile DEAŞ,PKK,KCK,PYD ve YPG dahil tüm terör örgütlerine destek, kimyasal silahla öldürme gibi konvansiyonel silahlarla da öldürme, can ve mal emniyetinin yokluğu, zorunlu göç, ülkeler arası nüfuz, güç ve çıkar yarışı da yanlıştır" diyen Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’ye göre Suriye’de; Esed rejimi ile DEAŞ,PKK,KCK,PYD ve YPG dahil tüm terör örgütlerine destek, kimyasal silahla öldürme gibi konvansiyonel silahlarla da öldürme, can ve mal emniyetinin yokluğu, zorunlu göç, ülkeler arası nüfuz, güç ve çıkar yarışı da yanlıştır. Suriye’deki hedeflere ABD, İngiltere ve Fransa saldırısından önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump’ın talimatlarıyla görüştüler.Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi."

Saldırıda İncirlik Üssünün kullanılmadığını söyleyen Bozdağ şunları kaydetti:

"Rejimin kimyasal silah kullanımının cezalandırılması olması gerekendir. Ancak rejimi cezalandırmak için;sadece kimyasal silah kullanımını yeter sebeb görüp,konvansiyonel silah kullanımını yeter sebeb görmemek büyük bir yanlıştır. Zira her iki silahla ölen/öldürülen de insandır. Kullanılan silah ne olursa olsun ölen/öldürülen insandır. Konvansiyonel silahla öldürürsen müeyyide yok; ama kimyasal silahla öldürürsen müeyyide var ve uygulanır demek, ilkel bir anlayışla insanların öldürülmesine izin vermektir. Bu korkunç yaklaşım,asla kabul edilemez. Ancak Suriye rejiminin kimyasal saldırıları sonrası Suriye’ye atılan füzelerin, Suriye’deki sorunların çözümüne katkısı olmadığı gibi sonuncusunun da katkısı olmayacağı açıktır."

Bozdağ şöyle devam etti:

"Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır. Aksi,yine kandır. Suriye’de sorun,ihtilaf ve çatışmaların sona erdirilmesi ile siyasi çözüm,barış,huzur,istikrar ve güvenin kalıcı olarak sağlanması;ancak uluslararası toplumun birlikte,samimi ve kararlı hareketi ile mümkündür. Türkiye, Suriye konusunda dün nerede duruyorsa bugün de aynı yerde durmaktadır. Türkiye,Suriye’de siyasi çözüm,barış,güven,huzur ve istikrarın kalıcı şekilde tesisi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."