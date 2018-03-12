IHAAW205619-SIY/12-03-2018

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile Menbiç konusunda yapılan görüşmelerde belli bir noktaya gelindiğini belirterek, "Anlaşma sağlanamazsa Türkiye teröristleri temizlemeye kararlı"

12.03.2018 20:56:19 TSI

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