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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Bazıları çıkmış 'efendim oyun birini oraya verin, öbürünü oraya verin, ikisi aynı yere gidiyor.' Aman ha, ikisi aynı yere gitmiyor. Eğer parlamentoda Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanı olduğu AK Pa

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Bazıları çıkmış 'efendim oyun birini oraya verin, öbürünü oraya verin, ikisi aynı yere gidiyor.' Aman ha, ikisi aynı yere gitmiyor. Eğer parlamentoda Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanı olduğu AK Parti'nin çoğunluğu olmazsa Tayyip Bey'in elini ayağını cumhurbaşkanlığında bağlamış oluruz. Onu cumhurbaşkanı seçeriz elini ayağını bağlarız, ondan sonra 'hadi yönet Türkiye'yi.' Nasıl yönetecek?"


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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

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