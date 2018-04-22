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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekile ilişkin yaptığı açıklamada “Bu kirli ve ahlaksız icraatı ile CHP yönetimi, cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon, geçmi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 19:03 | Son Güncelleme

IHAAW185644-SIY/22-04-2018 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekile ilişkin yaptığı açıklamada “Bu kirli ve ahlaksız icraatı ile CHP yönetimi, cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır. 22.04.2018 18:56:44 TSI NNNN

IHAAW185644-SIY/22-04-2018

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 vekile ilişkin yaptığı açıklamada “Bu kirli ve ahlaksız icraatı ile CHP yönetimi, cumhuriyetin kurucu partisi CHP’yi bir başka partiye stepne yapmıştır. Bu operasyon, geçmişte Güneş Motel’de ve 28 Şubat sürecinde kurulmuş vekil pazarının 2018’de tekrarı anlamına gelmiyor mu, ne dersiniz?" dedi.

22.04.2018 18:56:44 TSI
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