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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Cuma hutbelerinde ben bir milliyetçilik damarı görmüyorum. Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde şehitlerimizi anmak, İslam’ın şehitlik anlayışını anlatmak neresi milliyetçilik?" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 17:16 | Son Güncelleme

IHAAW170932-SIY/15-03-2018 - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Cuma hutbelerinde ben bir milliyetçilik damarı görmüyorum. 15.03.2018 17:09:32 TSI NNNN

IHAAW170932-SIY/15-03-2018

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Cuma hutbelerinde ben bir milliyetçilik damarı görmüyorum. Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde şehitlerimizi anmak, İslam’ın şehitlik anlayışını anlatmak neresi milliyetçilik?" dedi.

15.03.2018 17:09:32 TSI
NNNN

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