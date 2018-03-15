IHAAW170932-SIY/15-03-2018

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Cuma hutbelerinde ben bir milliyetçilik damarı görmüyorum. Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde şehitlerimizi anmak, İslam’ın şehitlik anlayışını anlatmak neresi milliyetçilik?" dedi.

15.03.2018 17:09:32 TSI

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