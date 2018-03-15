IHAAW170941-SIY/15-03-2018

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kamuoyunda Alevi vatandaşların olduğu yere ‘Diyanet zorla cami yapıyor’ gibi bir algı oluşmasını istemem yani böyle bir çalışması Diyanet’in yoktur" dedi.

15.03.2018 17:09:41 TSI

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