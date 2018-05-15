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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Kim ne derse desin, kim nerede durursa dursun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına göre Kudüs, Filistin Devleti'nin başkentidir, başkenti olmaya da devam edecektir. Türkiye, her daim ve her yerd

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 15:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Kim ne derse desin, kim nerede durursa dursun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına göre Kudüs, Filistin Devleti'nin başkentidir, başkenti olmaya da devam edecektir. Türkiye, her daim ve her yerde Filistin davasının ve Kudüs'ün müdafisi olmaya devam edecektir. İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sona erene, Kudüs özgürleşene kadar Türkiye bu tutumunu kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Filistin katliam Kudüs

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