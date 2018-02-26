IHAAW112932-SIY/26-02-2018

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Salih Müslim’in son Avrupa seyahati sırasında Çekya’da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol’ü Çekya’dan talep etti. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı’nın iletmesi gerekiyordu. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye’ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir" dedi.

26.02.2018 11:29:32 TSI

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