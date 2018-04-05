Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (1)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi Bildirisi'ne ilişkin, "Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savunageldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor." dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelinin atılması ile Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin tarihi önemine işaret ederek, Zirve'nin, Suriye'de yaşanan çatışmalara çözüm bulmak bakımından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu bildirdi. - Hem terör örgütlerine hem destekleyenlere mesaj Bu iş birliğinin siyasi çözümü de hızlandıracağını belirten Bozdağ, "Cenevre süreci kilitlendi kaldı. Bu görüşmeler Cenevre sürecine de yeni bir ivme kazandıracak. Uzaktan bakıp, gelişmelere müdahale etmesi gerekirken etmeyenlerin de, bu işe müdahil olmalarını sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Suriye'yi bölme hayali güdenler, farklı idari yapılar oluşturmak ve Suriye'de ameliyat yapmak isteyenlere karşı çok net bir duruş ortaya konulduğunu ifade eden Bozdağ, bunun hem terör örgütlerine hem de onları destekleyenlere bir mesaj olduğunu kaydetti. Bozdağ, "Suriye'nin topraklarını, birliğini böldürmeyiz. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine biz izin vermeyiz. Bu son derece önemli aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar savuna geldiği tezin her iki ülke tarafından da benimsendiğini gösteriyor." diye konuştu. - "YPG/PYD, Tel Rıfat'tan temizlenecek" Terör örgütü YPG/PYD'nin amacının Suriye'de bir terör koridoru oluşturmak ve bunu terör devletine döndürmek olduğunu hatırlatan Bozdağ, "YPG/PYD terör örgütleri Afrin'den nasıl temizlendiyse şimdi Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada da sona doğru yaklaşıldı." ifadesini kullandı. Tel Rıfat'ta istenilen neticenin elde edileceğini vurgulayan Bozdağ, "Arkasından Münbiç, arkasından Fırat'ın doğusu." dedi. Terör örgütleri konusunda farklı açıklamaların zaman zaman gelebileceğini ama iradenin bu örgütlerin temizlenmesi olduğuna işaret eden Bozdağ, Rusya'nın, Türkiye'nin terörle mücadelesine verdiği desteğin ortada olduğunu belirtti.

- "Türkiye, buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir" Türkiye'nin ABD ile anlaşarak hem Münbiç'te hem Fırat'ın doğusunda adım atmak, Sincar'da da benzer adımları atmak istediklerini anlatan Bozdağ, Sincar konusunu, Irak Merkezi Hükümeti ile görüştüklerini, Irak ordusunun oraya girdiğini, Türkiye'nin de arazideki hareketliliği takip ettiğini vurguladı. Terör örgütünün ad değiştirerek bölgede varlığını devam ettirmesine karşı olduklarını ifade eden Bozdağ, "Biz gerçekten Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Bunlar yapıldığı zaman bizim için sorun yok eğer yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce ve kudrete sahiptir." diye konuştu. Bozdağ, Üçlü Zirve'nin bölgenin terör ve teröristlerden arındırılması konusunda bir iradeyi yansıttığını kaydetti. - "Arazideki yansımasını görmek istiyoruz" Amerika'yı anlamaya çalıştıklarını belirten Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın başka, Merkez Kuvvetler Komutanlığının başka, Pentagon'un başka açıklama yaptığını, Amerika'da bir kafa karışıklığı olduğunu ve bu nedenle adım atmakta zorlanıldığını aktardı.

"Türkiye bu noktada biraz şerbetli" diyen Bozdağ, Amerika'nın verdiği sözleri tutmadığına işaret etti. Amerika'nın Suriye'den çekilme açıklamasını önemsediklerini vurgulayan Bozdağ, bunun arazideki yansımasını görmek istediklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek" açıklamasını da değerlendiren Bozdağ, orada başka bir hesabın bulunduğunu, Amerika'nın ne hesabı olursa olsun, bölgede Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasını isteyerek, "Bizim için söz önemli ama uygulaması sözden daha önemli." diye konuştu. - "Akıl fukarası olan kişinin tek sermayesi küfür" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay ziyaretine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine de Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu siyasetin seviyesini çok düşürdü. Akıl, fikir fukarası olan kişinin tek sermayesi küfür ve hakaret oluyor. Belli ki Kılıçdaroğlu'nun akılda, fikirde bir fukaralığı var. Bu fukaralığını kapatmak için de saldırıyor, hakaret, küfür ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Afrin'de elde edilen başarıdan rahatsızlık duyduğunu anlatan Bekir Bozdağ, "Bu başarı Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını da asabını da bozmuş." yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır bölgesine ilk defa gitmediğini ve askeri kıyafeti de ilk defa giymediğini anımsatan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, CHP'ye büyük bir haksızlık yapıyor. CHP'nin yerlerde sürünmesinin sebebi, yerde sürünen bu ahlaktan kaynaklanıyor. En başındaki bu ahlaksızlığı, ahlak haline getirdiği için CHP'nin ayağa kalkması mümkün değildir." ifadelerini kullandı. - "Niye rahatsız oluyorsun, onur duymuyorsun?" Cumhurbaşkanının anayasa göre "başkomutan" olduğunu anımsatan Bozdağ, "Bundan rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsun, onur duymuyorsun?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla gerçekleştirdiği Hatay ziyaretinin Mehmetçik'e bir teşekkür ziyareti olduğunu aktaran Bozdağ, "Beklerdim ki Kılıçdaroğlu da Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, bir kamuflaj da o giysin, Mehmetçik'e destek versin." dedi. FETÖ'nün "Türkiye DEAŞ'a silah yardımı yapıyor" iftirası üzerine, CHP'li vekillerin, Suriyelilerin yaşadığı kamplarda DEAŞ'lı aramaya gittiğini anımsatan Bozdağ, "Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir kahramanlık ortaya koymuş, büyük bir başarı elde etmiş. O başarıdan rahatsızlığı nedeniyle sanatçılarımıza çok büyük bir saygısızlık yaptı. Büyük bir rezalete imza attı. Burada bir rezillik varsa, o rezillik Kılıçdaroğlu'nun kendisine ait bir rezilliktir." diye konuştu.

- "Vatanını sevmez mi gerçek sanatçı?" CHP Parti Meclisi Üyesi hukukçu Sera Kadıgil'in sosyal medya hesabından yaptığı "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar." açıklamasını hatırlatan Bozdağ, "Şehitlere bu kadar saygılıysan, bu lafı söyleyen kişiyi parti meclisine almayacaksın." dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun devlete "seri katil" dediğini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu'na sormak isterim; Sizin gözünüzde gerçek sanatçı kim? Kılıçdaroğlu'nun gözünde gerçek sanatçı, sayın Cumhurbaşkanımızdan ya nefret edecek ya AK Parti'den nefret edecek ya CHP'nin zihniyeti gibi bir zihniyete sahip olacak PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerinin lehine açıklamalar yapabilecek, onları destekleyecek. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik terörle mücadele ederken, teröristleri imha ederken, bildiri yayınlayacak, 'Aman teröristlere dokunmayın, onları imha etmeyin' diyecek. Teröristlere tek laf etmeyecek. Zeytin Dalı Harekatı yapılırken, bu harekatı yapana 'katil' diyecek. Yaptıranlara da 'katil' diyecek. Bunları içine sindirecek. O zaman bunlar gerçek sanatçı. Gezi hadiselerinde olduğu gibi, yakacak, yıkacak, kamuya, özel şahıslara, mala, cana zarar verecek. Onları destekliyorsanız, siz gerçek sanatçısınız."