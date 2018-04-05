Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (2)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) büyük darbe vurduğunu belirterek, "Kosova'daki olay büyük bir başarıdır. MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi." dedi. Bozdağ, Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindeki sanatçılarla yaptığı Hatay ziyaretine ilişkin muhalefetin eleştirilerini değerlendiren Bozdağ, şunları söyledi: "Sanatçılarımız, her zaman askerimize moral destek için giderler. Mücadele olduğu zaman da giderler, başka zaman da. Kıbrıs Harekatı olduğunda da sanatçılarımız gitti, harekata katılan askerlerimize moral verdiler. O zaman da şehitlerimiz vardı. Şimdi bu sanatçıların gidip askerimizle beraber olmaları, onlarla orada şarkı, türkü söylemeleri, şakalaşmaları o zafere, başarıya duydukları memnuniyeti ifade ediyor. Onlara bir moral destektir, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla elde ettiği başarıyı anmaktır, onlara saygıdır."

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyarete ilişkin eleştirilerine ise şu yanıtı verdi: "Kılıçdaroğlu şimdi diyor ki 'Sanatçılar savaşa karşı olur. Zorunlu olmadıkça savaş cinnettir.' Ben o zaman soruyorum, Afrin'e Türk Silahlı Kuvvetlerinin gitmesi bir zorunluluk mu, değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye, Afrin'de ve bölgede PKK'nın bir terör devleti kurmasını elini kolunu sallayarak seyretmeli miydi? Atatürk Hatay'ı kattığında yanlış mı yaptı memlekete? Türkiye Kıbrıs'a müdahale ettiğinde yanlış mı yaptı? Şu anda Suriye'nin kuzeyinde yapılacak bir bölme, gelecekte Türkiye'nin bölünmesine yol açacak bir sürecin de başlangıcı olacaktır." - "Sanatçılarımız hiç üzülmesinler" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin eleştirilerini hatırlatan Bozdağ, "Afrin düştü, bunların da takkesi düştü. Şimdi başka yerden Afrin zaferine sevinen insanları aşağılamaya başladılar. Esasında onları rahatsız eden sanatçılarımızın sevinci, orada söyledikleri türkü değil. Bana göre Afrin'in düşmesi teröristlerin kaybetmesidir. Teröristler Afrin'de kaybettiler, Tel Rıfat'ta da Münbiç'te de diğer alanlarda da kaybedecekler. Sanatçılarımız hiç üzülmesinler, bu memlekette Kılıçdaroğlu'nun hakaretiyle yol alacak kimse yok. O, kendini tarif ediyor, sanatçılarımızı tarif etmiyor." dedi.

- FETÖ ile mücadele Bekir Bozdağ, FETÖ ile mücadelenin bitmediğini vurgulayarak, "40 yıllık terör örgütünü 1-2 senede çökertmenin tam anlamıyla mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. FETÖ, Türkiye'de çok güç kaybetti, organize olarak bir eylemde, bir faaliyette bulunma imkan ve kabiliyetini kaybetti, halk desteğini kaybetti. Kamuda ve diğer alanlarda çökertildi ama FETÖ bitmedi. FETÖ ile mücadele de bitmedi. Etkili ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir." diye konuştu. FETÖ'nün kripto yapısının çözülmesinin zaman alacağını aktaran Bozdağ, MİT, emniyet, yargı ve hükümetin dirayetiyle FETÖ'ye hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük darbe vurulduğunu bildirdi. "Kosova'daki gibi operasyonları görmeye devam edecek miyiz?" sorusu üzerine Bozdağ, bu tür operasyonların devam edeceğini vurguladı. Bozdağ, MİT'in, Kosova'da gerçekleştirdiği operasyonla FETÖ'nün 6 üst düzey mensubunu yakalayıp Türkiye'ye getirmesinin başarı hikayesi olduğunu söyledi. MİT'e yurt dışında operasyonel faaliyet yürütme yetkisi verildiğinin altını çizen Bozdağ, "Cumhurbaşkanı, MGK, Bakanlar Kurulu operasyonel faaliyet yürütme yetkisi verdiği zaman MİT, yurt dışında da operasyonel faaliyet yürütebilir ve yürütüyor da. Nitekim Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Başika Kampı etrafında DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı bazı muhalifleri eğitti. ÖSO, hem Fırat Kalkanı Harekatı hem de Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında mücadele etti. Burada çok net şekilde MİT'in başarısını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

MİT'in, yurt dışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük darbe vurduğunun altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti: "Kosova'daki olay büyük bir başarıdır ama bu bir tanesi. MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi. Bunların tabii tamamı kamuoyunda duyulmadı. Bazıları, Bulgaristan'dan gelenler, Malezya'dan gelenler kamuoyunda yer aldı ama diğerleri yer almadı. Bunlar gizli yürütülen faaliyetler olduğu için de tamamı kamuoyuna mal olmadı. ABD'deki, Pensilvanya'daki terörist başı 18 ülkeden 80 teröristi paketleyen iradeyi görünce paniğe kapıldı. O da yerinde rahat değil. Rahat etmesi de mümkün değil. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatımız, güvenlik birimlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümetimiz, bunlar dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin peşinde olacaklar. Bulundukları inlerden alınıp bunlar eninde sonunda Türkiye'ye getirilip yargıya teslim edilecektir." - "OHAL'in uzama ihtiyacı ortada" Olağanüstü hal uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soru üzerine Bozdağ, Türkiye'nin, terörle etkin mücadele yürüttüğüne işaret etti.

Bozdağ, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ile İdlib'de gerginliği azaltma bölgeleri, Münbiç ve Fırat'ın doğusu konusunun devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bunlar sürecek. Öte yandan FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle de yurt içinde mücadele devam ediyor. Bu mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürmesi gerekmektedir. O nedenle OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. Eğer Milli Güvenlik Kurulu yeniden tavsiye kararı alır, bunu Bakanlar Kurulu kararına dönüştürür, TBMM de bunu kabul ederse olağanüstü hal yeniden uzatılabilir. Ben olağanüstü halin bir ihtiyaç olduğunu, yeniden uzatılabileceğini değerlendiriyorum." - "Ekonomide bir sıkıntı yok" "Hükümetin ekonomi yönetiminde ve ekonomide sıkıntı olduğu" iddiasına da yanıt veren Bozdağ, Türkiye ekonomisinin her türlü olumsuzluk ve şoklara karşı dayanıklı olduğunu söyledi. Bozdağ, Türkiye ekonomisinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na rağmen başarıya imza attığını, ekonominin 2017'de yüzde 7,4 oranında büyüdüğüne dikkati çekerek, şunları söyledi: