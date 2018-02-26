Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: (3)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, meslek örgütlerinin isimlerine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Türk ve Türkiye isimlerine ihanet edenler, bu ismi taşıma hakkını kaybederler. Şimdi bu düzenlemede, bu kelimelerin kullanımı yasaklanmıyor. Bakanlar Kurulu'nun izin verdiği meslek örgütleri bunları kullanabileceklerdir. Yoksa tamamen yasaklama durumu söz konusu değildir." dedi.

Bozdağ, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Çocukların istismarının önlenmesine ilişkin komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Bozdağ, "Zannediyorum komisyon aynı zamanda cinsel saldırı suçları ile ilgili de değerlendirmeleri beraber yapacak. Hem cinsel saldırıda hem de çocukların cinsel istismarında iyi hal indirimi yeni dönemde olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Kadına yönelik şiddet suçlarındaki iyi hal indirimi de çok tartışılan bir konu. Bu konu da komisyonun çalışma alanında mı?" sorusuna Bozdağ, şu yanıtı verdi:

"Kadına yönelik şiddet konusu bu komisyonun çalışma alanında değil. Bu komisyon çocukların cinsel istismarı konusunu ele alıyor. Esasında bu iyi hal indirimini çözecek şey, bizim uygulamamızdır. Kadına şiddet uygulayan birine bir hakim kravat giydi, boynunu büktü diye iyi hal indirimi yapıyorsa, o zaman hakimlik sıfatını layıkıyla taşımıyor demektir. Böyle bir fiil işleyene iyi hal indirimi hiçbir hakimin yapmaması, hiçbir savcının da talep etmemesi lazım. Şu anda bizim yasamızda 'Boynunu büktüğünde iyi hal indirimi yapın' diye bir kural yok. Bunu mahkemenin takdirine bırakmış yasa koyucu. Hatta kadına karşı şiddette ve diğer suçlarda cezanın artırılması için de alt ve üst limitler koymuş. Eğer mağdur çocuk, kadınsa o zaman en üst limitten ceza vermesine de yasa imkan veriyor ama uygulama maalesef bunu tam yapmıyor."