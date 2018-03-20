Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ:

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Zeytin Dalı Harekatı açıklamalarına ilişkin, "Son açıklamaları da göstermektedir ki ABD, Zeytin Dalı Harekatı'nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin son açıklamalarının Zeytin Dalı Harekatı'nın nedenlerini, hedeflerini ve mahiyetini anlamadığını ya da anlamak istemediklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bilinmelidir ki Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir, terör örgütlerine karşı bir harekattır. Bölgeyi terörden arındırmayı, halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı, bölgeye huzur, barış, güven ve istikrar getirmeyi hedefleyen bir harekattır."

- "Terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesi"

Zeytin Dalı Harekatı'nın "DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı" iddiasının temelsiz ve yalan olduğunu vurgulayan Bozdağ, DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden birisinin Türkiye olduğuna işaret etti.