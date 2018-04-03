HABER

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 22:48 | Son Güncelleme

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te Türkiye, nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girecek" - "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, dirayeti, kararlılığı ve cesareti olmasaydı Türkiye bu hayali gerçekleştiremezdi"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te Türkiye, nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girecek." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye için tarihi bir gün olduğunu belirten Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Akkuyu NGS'nin temelini birlikte attıklarını hatırlattı.

Projeyi "Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi" olarak nitelendiren Bozdağ, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te Türkiye, nükleer enerji kullanan ülkeler arasına girecektir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali devreye girdiğinde, Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde 10'unu karşılayacaktır. 100'üncü yılında Cumhuriyetimiz, bu büyük eserle taçlandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, projeye ilişkin, "Türkiye'nin pek çok yatırım ve eseri gibi ülkemizin yarım asırlık hayali olan Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu. Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kuruyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım." sözlerini hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Nükleer enerjiye Türkiye'yi kavuşturma rüyasını yarım asır sonra gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Zira Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, dirayeti, kararlılığı ve cesareti olmasaydı Türkiye bu hayali gerçekleştiremezdi. Ayrıca TBMM'ye, Başbakanımız ve hükümetimize ve özellikle bu projeyi hayata getirmek için büyük bir gayret ortaya koyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Az önce açıklandı! TSK'dan hava harekatıAz önce açıklandı! TSK'dan hava harekatı
Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...Tansu Çiller açıkladı: Yeni tehdit...
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NGS Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

İlginizi Çekebilir

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Kılıçdaroğlu'ndan partililere disiplin uyarısı: Gereği yapılacak

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

AK Parti İstanbul Kongresi'nin tarihi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.